አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመስቀል አደባባይ በመከበር ላይ ይገኛል።
በመስቀል አደባባይ እየተካሄደ ባለው የበዓል አከባበር ስነ-ስርዓት ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር፣ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች።
በመስቀል አደባባይ እየተከናወነ ባለው ስን-ስርዓት ላይ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፣ ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች እና ወታደራዊ አታሼዎች እንዲሁም በርካታ የከተማዋ ህዝብ ተገኝቷል።
በበዓሉ ላይ የባህል እና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጄላ መርዳሳ ንግግር አድርገዋል።
ሚኒስትሩ በመልዕክታቸው የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል እሴቶችን መጠበቅ እና መንከባከብ ይገባዋል ብለዋል።
የባህል እና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ “የአድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ነው” ሲሉ ገልጸዋል።
የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል በዓልን ለሕዝቦች ሕብረ ብሔራዊ አንድነት እና ትስስር መጠቀም እንደሚገባ ተናግረዋል።
የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል እሴቶችን መጠበቅ እና መንከባከብ ይገባዋል ያሉት ሚኒስትሩ “ትውልዱ ታሪክ ሰሚ ሳይሆን አዳዲስ ታሪኮችን መስራት ይጠበቅበታል” ብለዋል ሚኒስትሩ።