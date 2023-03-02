ከአያት አባቶቻችን የተረከብናት ኢትዮጵያ በጀግንነቷ ፀንታ እንድትዘልቅ የሚጠበቅብንን ሁሉ መወጣት ይገባል-የመከላከያ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ከአያት አባቶቻችን የተረከብናት ኢትዮጵያን ሰላሟ ተጠብቆ፣ በጀግንነቷ ፀንታ እንድትዘልቅ ሁሉም የሚጠበቅበትን መወጣት እንደሚገባ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ እየተከበረ የሚገኘው 127ኛው የአድዋ ድል በዓልን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፏል።
በመልዕክቱም “የአድዋ ድል የመላው ኢትዮጵያውያን የጀግንነት ታሪክ የሚዘከርበት፤ አያቶቻችን ዘመን ባልዘመነበት ያኔ ፋሽስት ጣልያንን በጦር በጎራዴ ታግለው ያሸነፉበት የእኛነታችን ማረጋገጫ ነው” ሲል ገልጿል።
ለትውልዱም ጀግንነትን፣ አብሮነትን፣ ማሸነፍን፣ ነጻነትን እንዲሁም አንድነትን ያስተማረ የጥቁር ህዝቦች የድል በዓል መሆኑን አመልክቷል።
ከአያት አባቶቻችን የተረከብናትን ሀገር ማንነቷን በማስከበር ሰላሟን አስጠብቀን በጀግንነቷ ፀንታ እንድትዘልቅ የሚጠበቅብንን ሁሉ መወጣት ይገባል ብሏል።
ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ በመሆን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ልማት እና እድገት መታተር እንደሚገባም ነው የመከላከያ ሚኒስቴር በመልዕክቱ ያስታወቀው።