ዓድዋ የድል ሜዳ ብቻ ሳይሆን በአንድነት የመቆም የድል ሚስጥር ነው-ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 22/2015 ዓድዋ የድል ሜዳ ብቻ ሳይሆን በአንድነት የመቆም የድል ሚስጥር ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ ለ127ኛው የዓድዋ ድል በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
አፍሪካን ለመቀራመት፣ ሃብቷን ለመዝረፍና የራሱን ማንነት ለመጫን የመጣውን እብሪተኛ ኢትዮጵያውያን በዝምታ እንዳልተቀበሉትም አንስተዋል፡፡
ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ታጥቀው የመጡትን ቅኝ ገዢዎች በመመከት በብዙ የጦር አውድማዎች በጀግንነት ተዋግተው ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈላቸውንም ነው የገለጹት።
የዓድዋ ጦርነት ድል የሚገኘው በቁርጠኝነትና በአንድነት ብቻ መሆኑን ያሳየ መሆኑንም ጠቅሰዋል፡፡
በዓድዋ ድል ጥቁር ነጭን ማሸነፍ እንደሚችል አሳይቷል ፤ እናም ለአፍሪካውያን የነፃነት ምልክት እና ለቅኝ ገዥዎችም ውርደት ሆኗል ነው ሲሉም አንስተዋል።
ኢትዮጵያውያን በጋራ በዓድዋ ተራራ ደማቸውን አፍስሰው፣ አጥንታቸውን ከስክሰው፣ የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው ጠላትን በማሳፈር የማይረሳ የጀግንነት ታሪክ ማስመዝገባቸውን አስታውሰዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም በዓድዋ የታየው ጀግንነት እና የሀገር ፍቅር ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በነጻነቷ ላይ የሚደርስ ጥቃት እንድትቋቋምና ክብሯን እንድትጠብቅ አስችሏታል።
በአባቶቻችን ደምና አጥንት የተከለለች ሀገር ፈተናዎቿን በማሸነፍና ወደ መልካም እድል በመቀየር ጠንክራ እንድትቆም አንድነትና አብሮነት ወሳኝ መሆኑንም አስገንዝበዋል።