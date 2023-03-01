የአድዋ ድል ለመላው ጥቁር ሕዝብ የይቻላል መንፈስን ያጎናጸፈ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው – አፍሪካዊያን ጋዜጠኞች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 22/2015 የአድዋ ድል ለመላው ጥቁር ሕዝብ የይቻላል መንፈስን ያጎናጸፈና ያለ ልዩነት በመተባበር ለስኬት መብቃት እንደሚቻል ያስተማረ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው ሲሉ አፍሪካዊያን ጋዜጠኞች ተናገሩ።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡት የናይጄሪያ፣ የታንዛኒያና የኬንያ ጋዜጠኞች የአድዋ ድል ለመላው ጥቁር ሕዝቦች የነፃነት ምልክት ነው ብለዋል።
ድሉም የይቻላል መንፈስን ያጎናጸፈና በአንድነት መቆም ለስኬት እንደሚያበቃ የሚያስገነዝብ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው ሲሉም አክለዋል።
በናይጄሪያ የዜና አገልግሎት የሚሰራው ጋዜጠኛ ፎርቹን አባንግ፤ የአድዋ ድል ጊዜ ያለፈበትን የጣሊያን የቅኝ ግዛት ሥርዓት በማስወገድ ረገድ ትልቅ ሥፍራ ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ወራሪውን የጣሊያን ጦር በውጊያ ከማሸነፏ በዘለለ ድሉ መላው የጥቁር ሕዝብ ስለ ራሱ ነፃነት፣ መብትና ሰብዓዊ መብት ጠበቃ ሆኖ እንዲቆምና ንቃተ-ህሊናው እንዲያንሰራራ ያደረገ ነው ብሏል።
አፍሪካ ላይ የቅኝ ግዛት ሥርዓት በስፋት ቢሰለጥንም፤ ኢትዮጵያ ግን አድዋ ላይ ባገኘችው ድል በአፍሪካ ብቸኛዋ ለግዞት ያልተንበረከከች ነፃ አገር ለመሆን አስችሏታል ነው ያለው።
ይህም ኢትዮጵያን አሁንም በዓለም ታሪክ ውስጥ የመላው ጥቁር ሕዝብና የአፍሪካ ታሪክ፣ ሉዓላዊነትና ነፃነት መገኛ እንድትሆን ማድረጉንም ገልጿል።
ከአድዋ ድል በኋላ የመላው የጥቁር ሕዝብና የአፍሪካ ታሪክ በደማቁ መጻፍ ቢቻልም አሁንም ቢሆን አፍሪካውያን በአድዋ የተገኘውን ድል ማስቀጠል አለመቻላቸውን ይናገራል።
የአድዋ ድል አፍሪካዊያን የትኛውንም አይነት ጭቆና፣ መድሎን እንዲሁም የሰብዓዊ መብት ረገጣ በአንድነትና በአፍሪካዊ ባህላዊ እሴቶች መሰረት በማድረግ መታገልና አርነት መውጣት እንዳለበት ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ነው ያለው።
የአድዋ ድል አፍሪካዊያኖች የትኛውንም አይነት ልዩነት ሳይበግራቸው ለአንድ የጋራ ጉዳይ በአንድነት መቆም እንዳለባቸውም ነው ምክረ-ሃሳብ የሰጠው።
ሌላኛው በታንዛኒያ ዋናናቺያ የሚዲያ ተቋም ጋዜጠኛ ኤፍሬም ባሄሙ በበኩሉ፤ የአድዋ ድል ለመላው ጥቁር ሕዝብ የነፃነት ምልክት ነው ብሏል።
የአድዋ ድሉ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን፣ በራስ መተማመንና ከቅኝ ግዛት ቀንበር የመላቀቅን መንፈስ በተግባር ያረጋገጠ የሚያኮራ ድል መሆኑን ገልጿል።
ለአዲሱ የአፍሪካ ትውልድ እርስ በርስ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩና በሃይማኖት፣ በዘርና በቀለም ሳይለያዩ እንዲቆሙ የሚያስችል አስተማሪ ክስተት ነው ሲል ገልጾታል።
በኬንያ ዘ ስታር በተሰኘው ጋዜጣ ላይ የሚሰራው ብሪያን ኦቴኖ በበኩሉ፤ የአድዋ ድል ጥቁሮች ከነጭ በታች ናቸው የሚለውን ትርክት ውድቅ ያደረገ ገድል ነው ብሎታል።
ነጮች አሁንም በተንሸዋረረ አመለካከታቸው የአፍሪካን ኃብቶችን ለመቀራመት የሚያደርጉትን ሽኩቻ ማምከንና አፍሪካ ያላትን አቅም በራሷ አሟጣ በመጠቀም አህጉሪቷን ማሳደግ ይገባል ነው ያለው።
ከሁሉ በላይ ደግሞ ድሉ የጋራ እንደመሆኑ መጠን በጋራ ከተሰራ መለወጥና ማደግ እንደሚቻል ነጋሪ ክስተት ነው ሲል የአድዋን ድል አብራርቶታል።
የዘንድሮ 127ኛ አድዋ ድል በተለያዩ መርሃ-ግብሮች እየተከበረ ይገኛል።