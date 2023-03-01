ጀግኖች አባቶቻችን ጠላትን በጋራ መክተው ድል እንዳረጉት ሁሉ የድህነት ታሪካችንን ለመቀየር መረባረብ ይገባል .. ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ፣ የካቲት 22 ቀን 2015 (ኢዜአ) ጀግኖች አባቶቻችን ጠላትን በጋራ መክተው ድል እንዳረጉት ሁሉ አሁን ላይ የድህነት ታሪካችንን ለመቀየር አንድነታችንን ማጠናከር ከምንም ጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነው ሲሉ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩ 127ኛውን የዓድዋ የድል በዓል በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ዛሬ አስተላለፈዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በመልእክታቸው የአፍሪካ የነፃነት አርማ የሆነው የዓድዋ ድል በመላው የሀገራችን ህዝቦች የህይወት መስዋዕትነት የተገኘ ታላቅ ድል መሆኑን ጠቅሰዋል።
ይህም አሁን ላይ ላገኘነው ነጻነት መሰረት የጣለ መሆኑን ነው ያመላከቱት።
የዓድዋ ድል የትብብር፣ የአንድነት፣ የአልበገር ባይነት ወኔን ያነገበ፣ የድል አድራጊነት ገድል ምልክት ያስቀመጠ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው ጠቁመዋል።
ጀግኖች አርበኞቻችን እውነተኛ የሀገር ፍቅር ስሜትን አስቀድመው በዘር፣ በብሔር፣ በሀይማኖት እና በሌሎችም ጉዳዮች ሳይከፋፈሉ አንድ ሆነው የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው ያቆዩልንን ሀገር መጠበቅ የዚህ ትውልድ ሀላፊነት ነው ሲሉ አስገንዝበዋል።
በአባቶቻችን ገድል የቅኝ ግዛት ቀንበር ሳይጫንብን የአድዋን ድል በዓል እያከበርን ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ አሁን የተገኘውን ነጻነት እንድንጎናጸፍ ላደረጉን አባቶቻችን ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ምንግዜም ለጠላቶቿ የማትንበረከክ ሀገር መሆኗን ጠቅሰው፤ አሁን ዋነኛ ጠላታችን የሆነውን ድህነትና ኋላቀርነትን ማሸነፍ ይገባናል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
ጀግኖች አባቶቻችን ጠላትን በጋራ መክተው ድል እንዳረጉት ሁሉ እኛም አሁን ላይ ያጋጠሙንን ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ለመሻገር ዘወትር ልንተጋ ይገባል ብለዋል።
በተለይ የድህነት ታሪካችንን በመቀልበስ የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ አንድነታችንን ማጠናከር ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል።