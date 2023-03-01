የአድዋ ድል በዓለማችን ከታዩ የማንነትና የሉዓላዊነት ተጋድሎዎች ሁሉ ወደር የሌለው ነው- ዶክተር አብርሃም በላይ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 22/2015 የአድዋ ድል በዓለማችን ከታዩ የክብር፣ የማንነትና የሉዓላዊነት ተጋድሎዎች ሁሉ ወደር የሌለው መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለፁ።
127ኛው የአድዋ ድል በዓልን የተመለከተ የፓናል ውይይት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር አዘጋጅነት እየተካሄደ ነው።
በውይይቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ፤ አድዋ ከኩነቶች በላይ ነው ብለዋል።
አድዋ የኢትዮጵያውያንን ተክለ-ስብዕናና የአሸናፊነት ስነ-ልቦና ለዓለም የገለጠ ድል መሆኑን ገልጸዋል።
አድዋ የዓለም እሳቤዎችን የቀየረ መሆኑን ጠቅሰው፤ ኢትዮጵያውያንን ሲንቁ የነበሩ አካላትን ዕቅድ ያከሸፈና ሉዓላዊነታችንን ያስከበረ መሆኑን ተናግረዋል።
ድሉ የአፍሪካውያንም ጭምር መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህም በላይ አህጉር ዘለል የጥቁሮች ንቅናቄን መፍጠሩን አንስተዋል።
የዚህ ዘመን ትውልድ ይህንን ግዙፍና ልዩ ድል ወደ ሰፈር አጀንዳ ማውረድ የለብንም፤ ይልቁንም ከፍታውን መጠበቅ ይገባል ብለዋል።
ለዚህም አድዋን ማክበርና ማሰብ ያለብን ከ127 ዓመት በፊት በነበረው ኢትዮጵያዊ ስነ-ልቦና ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል።
ትውልዱ የአድዋ ጀግኖችን በመዘከር የራሱን አድዋ በየዘርፉ መድገም ይኖርበታል ነው ያሉት።
አድዋ ሀገርን የማስቀደም ለሀገር የመሰዋት ሁነኛ ማሳያነቱን በማውሳት፤ ሁሉም ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር እንደ አድዋ ጀግኖች በቁርጠኝነት መነሳት ተገቢ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ በአድዋ ድል ያስከበረችውን ማንነትና ሉዓላዊነት አጠናክራ እንድትቀጥል መሥራት አስፈላጊ ነው ብለዋል።
ይህ ትውልድ አባቶቹ ያስረከቡትን ሀገር መጠበቅና ሉዓላዊነቷን ማስከበር እንደሚችል በቅርቡ በተግባር ማሳየቱን ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ምልዑ እንዲሆን ትውልዱ የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ጉዞን ማሳካት የግድ ነው ብለዋል።
የእጅ አዙር ቅኝ ግዛትን መከላከል፣ አንድነትን ማጠናከር፣ በሌሎች መስኮችም ድል ለማስመዝገብ ቆርጦ መነሳት ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል።