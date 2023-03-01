በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክ ቦረና ዞን ያቤሎ ከተማ ገባ

(ኢዜአ) የካቲት 22/2015 የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክ ቦረና ዞን ያቤሎ ከተማ ገባ።
የልዑካን ቡድኑም የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አወሉ አብዲ፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጅነር አይሻ መሃመድ፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ሃብታሙ ኢተፋና የኢፌዴሪ አየር ሃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ይልማ መርዳሳን የያዘ ነው።
ልዑኩ በቆይታው በድርቁ ሳቢያ የተጎዱ ወገኖችን የሚጎበኙ ሲሆን የተለያዩ የመሰረተ ልማቶችንም ይጎበኛሉ ተብሏል።
በተጨማሪም ከቦረና ዞን ነዋሪዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂዱም ይጠበቃል።
በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ በርካታ የኅብረተሰብ ክፍሎች ለጉዳት መዳረጋቸው ይታወቃል።
በርካታ እንስሳትም በድርቁ ሳቢያ የሞቱ ሲሆን ሌሎችም አስቸኳይ ድጋፍ ካላገኙ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው ተገልጿል።
በአሁኑ ወቅት በድርቅ የተጎዳውን የቦረና ዞን ነዋሪዎችን ለመታደግ ኢትዮጵያዊያን ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው።