እንግሊዝ እና ቤልጂየም ኢትዮጵያ የጀመረችውን የዘላቂ ሰላም ግንባታ ስራዎች እንደሚደግፉ ገለጹ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 22/2015 እንግሊዝ እና ቤልጂየም ኢትዮጵያ የጀመረችውን የዘላቂ ሰላም ግንባታ ስራዎች እንደሚደግፉ አስታወቁ።
የብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በኢትዮጵያ የቤልጂዬም አምባሳደር ስቴፋን ታጂስ እና በኢትዮጵያ የእንግሊዝ የልማት ትብብር ዳይሬክተር ፖል ዎልተር ጋር ተወያይተዋል፡፡
በውይይቱ ላይ የሁለቱ አገራት ኤምባሲዎች ተወካዮች ተገኝተዋል።
በምክክሩ ላይ አምባሳደር ተሾመ በኮሚሽኑ አላማ እና ስራዎች ላይ ማብራሪያ መስጠታቸውን ከሰላም ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
እንግሊዝ እና ቤልጂየም ኢትዮጵያ የጀመረችውን የዘላቂ ሰላም ግንባታ ጅምሮች እና የተሃድሶ ኮሚሽን በተለይ በሰላም ስምምነቱ መሰረት የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋምና የሰላምና የልማት አካል ለማድረግ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፉ ገልጸዋል።