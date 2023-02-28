በዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ 273 ተማሪዎች በተባበሩት አረብ ኢሜሬት ነጻ የትምህርት እድል ተሰጣቸው

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 21/2015 በዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ 273 ተማሪዎች በተባበሩት አረብ ኢሜሬትስ በተሟላ ነጻ የትምህርት እድል ትምህርታቸውን እንደሚከታተሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ገለጹ።
በዘንድሮ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ 273 ተማሪዎችና 20 ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሽልማትና እውቅና መርሃ ግብር ዛሬ ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተማሪዎቹ ከእውቀትና ምርምር ባሻገር ጥበብንና እውነትን በመያዝ የአገራቸውን መጻኢ ጉዞ ብሩህ ለማድረግ መሥራት አለባቸው ብለዋል።
ተማሪዎቹ ከሰፈር ባሻገር አገርና ዓለምን በማየት እንዲተጉ መልዕክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ 273 ተማሪዎቹ ወደ ተባበሩት አረብ ኢሜሬትስ በማቅናት በነጻ የትምህርት እድል ትምህርታቸውን እንደሚከታተሉ አብስረዋል።
በቆይታቸውም አገራቸውን የሚጠቅሙ እውቀትና ክህሎት ይዘው እንዲመጡ ጠይቀዋል።