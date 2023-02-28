በመውለድ ዕድሜ ክልል ውስጥ ካሉ ሴቶች መካከል 22 በመቶ የሚሆኑት የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት እያገኙ አይደለም–ጤና ሚኒስቴር

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 21/2015 በኢትዮጵያ በመውለድ ዕድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ሴቶች መካከል 22 በመቶ የሚሆኑት የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ አለመሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ ከ”ዮንሴ ግሎባል ሄልዝ ሴንተር ፕሮጀክት” ጋር በመተባበር ያዘጋጀውና በቤተሰብ ዕቅድ ላይ የሚመክር ዓውደ ጥናት በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
በሚኒስቴሩ የእናቶች እና ሕጻናት ክፍል ባለሙያ ዶክተር ብሩክታዊት ሉሉ በአውደ ጥናቱ ላይ ባቀረቡት የመነሻ ጽሁፍ የቤተሰብ እቅድን መጠቀም ጤናማ እና አምራች ዜጋ በመፍጠር የአገር እድገት እንደሚያፋጥን ገልጸዋል።
የቤተሰብ ዕቅድ አንድ ሕጻን የእናት ጡት በአግባቡ እንዲያገኝ፣ ከገቢ ጋር የተጣጣመ ልጆች እንዲወልዱ እና ያልተፈለገ እርግዝናን በመከላከል ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን ለመከተል አስተዋጽኦ እንዳለው አመልክተዋል።
ይሁንና “የቤተሰብ ዕቅድ መውለድን ያስቀራል” በሚል በሀሰት የሚናፈስ ወሬ በየዓመቱ ያለአግባብ ለሚከሰት የእናቶችና ሕጻናት ሞት መንስኤ እንደሆነም ተናግረዋል።
የሕብረተሰቡ የግንዛቤ እጥረት፣ ጥራት ያለው አገልግሎት በየደረጃው አለመስጠት እና ወጣቶችን ተደራሽ የሚያደርግ ስልት ቀይሶ አለመንቀሳቀስ ለግንዛቤ ችግሩ መፈጠር በምክንያት የሚጠቀሱ ጉዳዮች ናቸው።
ለቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት የሚያስፈልጉ መድኃኒቶች እና ቁሶችን ለመግዛት በዓመት ከ41 ሚሊዮን በላይ ዶላር እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ ሚኒስቴሩ ገንዘቡን ከአገር ውስጥ ሃብት በማፈላለግ ፍላጎቱን ለማሟላት ሚኒስቴሩ እየሰራ መሆኑን ነው ዶክተር ብሩክታዊት የገለጹት።
ባለሙያዋ እንዳሉት፤በቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ላይ በተከናወኑ ስራዎች በኢትዮጵያ እ.አ.አ በ2000 የነበረውን 5 ነጥብ 5 በመቶ የመውለድ ምጣኔ እ.አ.አ 2016 ወደ 4 ነጥብ 6 በመቶ ዝቅ ለማድረግ ተችሏል።
ይህም ሆኖ አሁንም በአቅርቦት እና በተደራሽነት ችግር ምክንያት 22 በመቶ የሚሆኑ በመውለድ ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉና የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት መጠቀም የሚፈልጉ ሴቶችን ተደራሽ ማድረግ እንዳልተቻለ ጠቁመዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ተደራሽ ያልሆኑ ሴቶችን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ በማድረግ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት የመገናኛ ብዙሃን፣ የኮምዩኒኬሽን ተቋማት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች እና ሌሎች አካላትን ያሳተፈ ስራ መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል።
የዮንሴ ግሎባል ሄልዝ ሴንተር የፕሮጀክት ኦፊሰር ዶክተር ከነዓን አለማየሁ በበኩላቸው፣ ፕሮጀክቱ በዋናነት የሴቶችን ንቃተ ሕሊና በማሳደግ የቤተሰብ ዕቅድን በራሳቸው ወስነው እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው ብለዋል።
ፕሮጀክቱ ከወሊድ ጋር የተያያዘ የእናቶች እና የሕጻናትን ሞት የመቀነስ አላማ እንዳለው ገልጸው፣ ፕሮጀክቱ በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ ሶማሌ እና ደቡብ ክልሎች እየተተገበረ መሆኑን ጠቁመዋል።
በአውደ ጥናቱ ላይ ጋዜጠኞች፣ የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች፣ የሴት አደረጃጀቶች፣ የወጣት ማህበራት፣ የሃይማኖት አባቶች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።