የኦሞ ባንክ ከ316 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘዋዋሪ ብድር ለወጣቶች ሊያሰራጭ መሆኑን አስታወቀ

ሶዶ (ኢዜአ) የካቲት 21 ቀን 2015 የኦሞ ባንክ ከ316 ሚሊዮን ብር በላይ ለወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ለማሰራጨት ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ።
ባንኩ ባለፉት ስድስት ወራትም ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ውዝፍ ብድር ማስመለስ መቻሉን ገልጿል።
ባንኩ በወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ሥርጭትና አመላለስ ዙሪያ ከስራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች መዋቅር ጋር ዛሬ በሶዶ ከተማ የውይይት መድረክ ተካሄዷል።
በዚህ ወቅት የኦሞ ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ አለማየሁ ኃይለጊዮርጊስ ፤ ባንኩ ተዘዋዋሪ ብድሩን ከነገ ጀምሮ እንደሚያሰራጭ አስታውቀዋል።
በብድር ገንዘቡ በሲዳማ፣ደቡብና ደቡብ ምእራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልሎች ለሚገኙ 11 ሺህ 465 ወጣቶች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው፤ ከነዚህም 8 ሺህ ሴቶች እንደሚገኙበት አመልክተዋል።
ባንኩ ቀደም ሲል ተሰራጭቶ ከነበረው ከ539 ሚሊዮን ብር ውሰጥ ባለፉት ስድስት ወራት ከ250 ሚሊዮን ብር ማስመለሱንም ገልጸዋል።
በብድር አመላለስ ዙሪያ ውስንነት መኖሩን የተናገሩት አቶ አለማየሁ በዚህም ምክንያት የብድር አመላለስ ምጣኔው ብሄራዊ ባንክ ካስቀመጠው መስፈርት በታች መሆኑን ጠቁመዋል።
ብድር ወስደው ስራ ላይ የተሰማሩ አድራሻቸው አለመታወቅ ለብድር አመላለሱ ማነቆ እንደሆነባቸው አንስተዋል።
በብድር የተሰራጨውን ሀብት ከመመለስ አኳያ የተበዳሪዎች ሙሉ መረጃ በቅርንጫፎች ተለይተው እንዲቀመጡ ለማስቻል ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተው፤ የብድር ገንዘብ ያባከኑና ያልመለሱ ዜጎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንዲቻል ከሶስቱ ክልሎች ፍርድ ቤቶች ጋር የጋራ ስራ መጀመሩንም ገልጸዋል።
ባንኩ የመስራት ፍላጐት እያላቸው የገንዘብ እጥረት ላለባቸው ዜጎች በተለይ ለወጣቶች የብድርና ቁጠባ አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን አስረድተዋል።
በ2014 ዓ.ም ከማይክሮ ፋይናንስ ወደባንክ እንዲሸጋገር የሚያስችል ፈቃድ ከብሔራዊ ባንክ ማግኘቱንም ያስታወሱት ዋና ሥራ አስፈጻሚው፤ ካፒታሉም ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በውይይቱ ላይ የባንኩ ስራ ኃላፊዎችና ከሶስቱ ክልሎች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።