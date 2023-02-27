በተሰጠን ስልጠና ሰርተን ራሳችንና ሃገራችንን ለመለወጥ ተዘጋጅተናል

አሶሳ የካቲት 20/2015 (ኢዜአ) የተሰጣቸውን ስልጠና ተጠቅመው በመስራት ራሳቸውንና ሀገራቸውን ለመቀየር መነሳታቸውን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ተናገሩ።
በበኢትዮጵያ ልማት ባንክ አስተባበሪነት ክልሉ በአሶሳ እና ግልገል በለስ ከተሞች ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ሲሰጥ የነበረው ሀገር አቀፍ ስልጠና ተጠናቋል።
ስልጠናውን ከተከታተሉት የአሶሳ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ዘሃራ ለማ እንዳሉት ስልጠናው ወቅታዊና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም ለወጡም ሆነ ተደራጅተው ወደ ስራ ለገቡ ሰዎች አቅም የሚፈጥር ነው።
አራት ልጆች እንዳሏቸው የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዋ የመንግስት ስራን በመተው ወደ ባህላዊ ወርቅ ማምረት ስራ እየገቡ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይ ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ከመለወጥ ባለፈ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸውም ገልጸዋል።
ሰርቶ መለወጥ የሚፈልጉት “በኢትዮጵያ ሰፊ መሬትን ጨምሮ መልካም አጋጣሚዎች አሉ” የሚሉት አስተያየት ሰጪዋ፤ ከሰራን ራሳችንንም ሆነ ሃገራችንን የማንለውጥበት ምክንያት የለም ብለዋል።
ከዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ውጤት እንደተመረቀ የገለጸው ሌላው የስልጠናው ተሳታፊ ወጣት አብዲ ዋቅጅራ ከዩኒቨርሲቲ በኋላ የመንግስት ስራን መጠበቅ አያዋጣም ይላል።
በቅርቡ የራሱን የኤሌክትሪክ ስራ መጀመሩን ወጣቱ ይናገራል። በስልጠናው ያገኘው እውቀት እና የብድር ገንዘብ የማግኘት ተስፋው ስራውን እንዴት ሰርቶ ውጤታማ መሆን እንደሚችል አቅጣጫ እንዳመላከተው ጠቁሞ፤ በቅርቡ ደግሞ በከብት ማድለብ ስራ ለመሰማራት እቅድ ማዘጋጀቱን ተናግሯል።
ወጣት ጌታቸው ዲኖ በበኩሉ “ከድህነት ለመውጣት እንደ ሀገር በቁጭት መነሳሳት ያለብን ጊዜው አሁን ነው” ይላል።
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካጋጠመው የጸጥታ ችግር እየተላቀቀ የሰላሙ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ ሰጪ እንደሆነ የሚገልጸው ወጣቱ ይህን አጋጣሚ ለመጠቀም ስልጠናው መንገድ እንደከፈተለት ተናግሯል።
በግብርና ስራ በመሰማራት ራሱንና አካባቢውን ለመቀየር መዘጋጀቱንም ወጣቱ አስረድቷል።
በኢትዮጵያ ልማት ባንክ የአሶሳ ዲስትሪክት ስራ አስኪያጅ አቶ ቤተማርያም ሰለሞን በበኩላቸው በክልሉ ከ1 ሺህ 500 ባላይ አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ሀገር አቀፉን ስልጠና ወስደዋል።
ሰልጣኞቹ በአግባቡ ወደ ስራ ከገቡ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያጠናክሩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል።
ባንኩ ለሰልጣኞች በቂ የብድር ገንዘብ ማዘጋጀቱን የገለጹት አቶ ቤተማርያም፤ ከሰልጣኞች የሚጠበቀው ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው ወደ ስራ በመግባት ለውጤታማነት መትጋት ብቻ ነው ይላሉ።