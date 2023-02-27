የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ አካላትን ደህንነት ለማስጠበቅ ለገባር ወንዞች ደህንነት በትኩረት እየሰራ ነው

ባህር ዳር(ኢዜአ) የካቲት 20 ቀን 2015 በኢትዮጵያ ባሉ የውሃ አካላት ላይ በደለል መሞላትንና ብክለት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል የገባር ወንዞችን ደህንነት ለመጠበቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አመለከተ።
ሚኒስቴሩ የተቀናጀ ውሃ ነክ ችግር ፈች የሆነውን ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የውሃ አያያዝ ‘ኢኮ-ሃይድሮሎጂ’ በተፋሰስ ደረጃ ለመተግበር በባህር ዳር ከተማ የምክክር መድረክ አካሄዷል።
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ እንዳሉት፤ በሃይቆች ላይ የሚደርስን በደለል መሞላት፣ የመበከል እና በአረሞች የመወረር ችግር ለመከላከል በጋራ መረባረብ ይገባል።
ለዚህም ገባር ወንዞችን በመንከባከብ ሃይቆች በደለል ከመሞላትና በተለያዩ ኬሚካሎች ከመበከላቸው በፊት የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል።
ለአብነትም በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ባለፉት ዓመታት በተሰራው ስራ ውጤት የተገኘ ቢሆንም ገባር ወንዞች ላይ ቀደም ተብሎ ስራዎች ባለመሰራቱ ችግሩን ማስወገድ እንዳልተቻለ ነው ሚኒስትር ዴኤታው ያመለከቱት ።
በአሁኑ ወቅት ሚኒስቴሩ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመሆን ችግሩን አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ጥናቶች ተጠንተዋል ብለዋል።
ጣናን በዘላቂነት ከችግር ለመከላከል የተፋሰሶችን ደህንነት መጠበቅ እንደሚገባ ገልጸዋል።
ለዚህም ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የጉማራ ወንዝ እና ተፋሰስን ተከትሎ እስከ ጣና ሀይቅ ድረስ የተፋሰሱን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል ጥናት ተደርጓል ብለዋል።
በጥናት ግኝቱ መሰረትም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የጉማራ ወንዝንና ተፋሰሱ ጣና በደለል እንዳይሞላና በተለያዩ ኬሚካሎች እንዳይበከል የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የአባይ ቤዚን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ የወንድወሰን መንግስቱ በበኩላቸው የኢኮ-ሀይድሮሎጂ ጽንሰ ሃሳብን መሰረት ያደረገ ስራ ለማከናወን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም።
በተለይ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር መሰረት በጣና ሀይቅ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ያላቸውን ተፋሰሶች በመምረጥ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም የመገጭ ተፋሰስን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ የጉማራ ተፋሰስን ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እና የሎጊያ ሀይቅን ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የተለያዩ ዝርዝር ጥናቶች ሲካሄዱ ቆይተው ተጠናቋል ብለዋል።
የምክክር መድረኩ አላማ የጥናቶችን ግኝት መሰረት ያደረገ ስራ ከባለድርሻ አካላት ጋር በማከናወን የውሃ አካላትን ደህንነት በዘላቂነት መጠበቅ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር እንደሆነም አመልክተዋል።
የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ህትመት ዳይሬክተርና ተመራማሪ ዶክተር መሰረት በላቸው እንዳሉት፤ በዩኒቨርሲቲው ጥናት ከጉና ተራራ ተነስቶ ጣና ሀይቅ የሚገባው የጉማራ ወንዝ ተፋሰስ ከመነሻው ጀምሮ ሰው እየሰፈረበት ይገኛል።
ይህ ደግሞ ለአካባቢ መራቆትና ለመሬት መሸርሸር አይነተኛ ምክንያት በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ በጥናቱ ግኝት መሰረት ስራዎች እንደሚከናወን አመልክተዋል።
በሁለት ቀኑ የምክክር መድረክ በአማራ ክልል የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ተመራማሪዎች፣ የዞንና የወረዳ የግብርና ሃላፊዎች፣ የመሬትና ተፈጥሮ ሃብት ባለሙያዎችና አመራሮች እየተሳተፉ ነው።