የከተሞች የመሬትና መሬት ነክ ጉዳዮችን በዘመናዊ መንገድ መምራት ይገባል

ድሬዳዋ፤ የካቲት 20 ቀን 2015(ኢዜአ)፡- በሀገሪቱ ከተሞች የመሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች በዘመናዊ መንገድ በመምራት ዘላቂ ዕድገትን ለማረጋገጥ የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተመለከተ።
የድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ ከከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለምስራቅ ተጎራባች ክልሎች የከተማ መሬት ዘርፍ አመራሮችና ባለሙያዎች ያዘጋጀውን የምዘናና ስልጠና ዛሬ ተጀምሯል።
በስፍራው የተገኙት የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ እንዳስታወቁት ፤ ከተሞች ለነዋሪዎች ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ መስጠት በሚያስችል መንገድ እንዲለሙና ለኑሮ ምቹ እንዲሆኑ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እያመጡ ናቸው።
ሆኖም ዘመኑ ከሚጠይቀው የዕድገት ደረጃ ለማድረስ በቀጣይ የተቀናጀ ስራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ በመተግበር ላይ የሚገኘው የከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ፣የካዳስተርና የካርታ ፣የከተማ ፕላን ዝግጅትና ሌሎችም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን እየፈቱ ቢሆንም ከሚፈለገው ለውጥ አንፃር በቀጣይ በተቀናጀ መንገድ መረባረብ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል ።
የከተማ መሬት ሀብትን ከሌብነት አሰራር በፀዳ መንገድ በማከናወን የነዋሪዎችን የመሬት ባለቤትነትና ዋስትና ማረጋገጥ ፣ የዘርፉን የመረጃ አያያዝ በማዘመን ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር በማስፈን የሀገሪቱን ከተሞች ዘላቂ ዕድገት ማረጋገጥ እንደሚገባ አሳስበዋል።
እንደ ሚኒስትሯ ገለፃ ፤ በከተሞች የመሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች በዘመናዊ መንገድ መምራትና ማስተዳደር የሚስተዋሉትን የልማትና የመልካም አስተዳደር ማነቆዎች በዘላቂነት ለመፍታት ወሳኝ ሚና አለው።
ሚኒስቴሩ የሚፈለገው ውጤት እንዲመጣ የስልጠናና የምዘና አሰራር ስርዓት በመዘርጋት 5ሺህ የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች ሙያዊ ስነምግባር ፣ዕውቀትና ክህሎት ከቴክኖሎጂ ጋር እንዲተሳሰርና የሙያ ብቃታቸውን እንዲያረጋግጡ እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
በስራና ክህሎት ሚኒስቴር በኩልም ከደረጃ ሁለት እስከ አምስት በተዘጋጁ አራት የሙያ መስኮች 900 የሚሆኑ ባለሙያዎች በአምስት ዩኒቨርሲቲዎች የተዘጋጀውን ስልጠና ወስደው እንዲመዘኑ የሚያደረግ ፕሮጀክት እየተካሄደ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል።
የዚሁ አካል የሆነውና በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተጀመረው የምዘናና ስልጠና ተሳታፊዎች የሙያ መብቃታቸውን በማረጋገጥ ከህዝብና ከመንግሥት የተጣለባቸውን ኃላፊነት በተናበበና በተቀናጀ መንገድ እንዲወጡ መልዕክት አስተላልፈዋል።