የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችሉ 600 ያህል የምርምር ስራዎች እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 20/2015 የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችሉ ከ600 ያላነሱ የተለያዩ የምርምር ስራዎች እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ።
የአማራ ክልል ዓመታዊ የግብርና ምርምር ስራዎች አውደ ጥናት ዛሬ በባህር ዳር መካሄድ ጀምሯል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላዬ ተክለወልድ እንደገለጹት፤ የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ ኢንስቲትዩቱ እያከናወናቸው ከሚገኙ የምርምር ስራዎች መካከል የምግብ፣ የኢንዱስትሪ፣ የኤክስፖርትና ሌሎች የሰብል ዝርያዎች ይገኙበታል።
በእንስሳት ዘርፍም በወተት ልማት፣ በዶሮ ልማት፣ በበግ ቀይ ስጋ ልማት፣ እንዲሁም በደንና አፈርና ውሃ ጥበቃ ላይ ትኩረት አድርጎ እያከናወናቸው የሚገኙ የምርምር ስራዎች ይጠቀሳሉ።
የአውደ ጥናቱ ዋነኛ አላማም የቀጣይ የምርምር ስራዎች የሚታቀዱበት፣ በምርምር ሂደት ላይ የሚገኙ ስራዎች ያሉበትን ደረጃ ለይቶ በመገምገምና እጥረቶች እንዲስተካከሉ ለማድረግ ነው ብለዋል።
የምርምር ስራቸው የተጠናቀቁት ደግሞ በቀጣይ በብሄራዊ የሰብል ዝርያ አፅዳቂ ኮሚቴ ፀድቀው ወደ ኤክስቴንሽን የሚተላለፉበት ምክረ ሃሳብ የሚቀርብበት መድረክ እንደሆነም አስረድተዋል።
በተለይ በምርምር ሂደት ላይ ከሚገኙ የምርምር ስራዎች ውስጥ ሂደታቸውን ጠብቀው በዚህ ዓመት ለውጤት የደረሱ 100 የሚሆኑ ዝርያዎች እንደሚለቀቁ ጠቁመዋል።
ኢንስቲትዩቱ በስሩ በሚገኙ የምርምር ማዕከላት ባለፉት ዓመታት ከፍተኛ ምርት መስጠት የሚችሉ 150 የሚሆኑ የበቆሎ፣ ስንዴ፣ ጤፍ፣ ገብስና ሌሎች የሰብል ዝርያዎችን እንዲለቀቁ ማድረጉን አብራርተዋል።
እንደየአካባቢው ስነ-ምህዳር ተስማሚነታቸው ተረጋግጦ የተለቀቁት የሰብል ዝርያዎች በግብርናው ዘርፍ እንደ ሀገር ለተመዘገበው የምርት ዕድገት የጎላ ድርሻ ማበርከታቸውን አስታውቀዋል።
ኢንስቲትዩቱ እያከናወነ ያለው የምርምር ስራ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል ለግብርና ምርት ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው ናቸው።
በተለይ በ2014/2015 የምርት ዘመን በክልሉ ከለማው 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ይገኛል ተብሎ ለሚጠበቅ 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የምርምር ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ምርታማነትን በእጥፍ ለማሳደግ የምርምር ተቋማት ትኩረት አድርገው ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ ባለፉት 4 ዓመታት እንደ ሀገር የተቀመጠው ግብ እንዲሳካ የምርምር ስራዎችና ምክረ ሃሳቦች አበረታች ውጤት እንዲመዘገብ አድርገዋል።
በቀጣይም አዳዲስና ምርታማነትን የሚጨምሩ የሰብል ዝርያዎችን በምርምር ተቋማት የማፍለቅ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አሳስበዋል።
ለ6 ቀናት በሚቆየው ዓመታዊ የግብርና ምርምር ስራዎች አውደ ጥናት የተለያዩ የምርምር ስራዎች የሚቀርቡ ሲሆን በመድረኩም ከምርምር ተቋማት፣ ከዩኒቨርስቲዎችና ከሌሎች ተቋማት የተውጣጡ ተመራማሪዎችና ተጋባዥ እንግዶች እየተሳተፉ ይገኛል።