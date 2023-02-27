በሶማሌ ክልል የትምህርት ዘርፍ ጉድለቶችን ለማስተካከል እስከ መዋቅራዊ አደረጃጀት ማስተካከል የሚደርስ ማሻሻያ ይደረጋል-ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ሙህመድ

ጅግጅጋ (ኢዜአ) የካቲት 20/2015 በሶማሌ ክልል የትምህርት ዘርፍ ጉድለቶችን ለማስተካከል እስከ መዋቅራዊ አደረጃጀት መፈተሽና ማስተካከል የሚደርስ ማሻሻያ እንደሚደረግ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙህመድ ገለጹ።
በሀገር አቀፍ ደረጃ በዩኒቨርሲቲዎች በተሰጠው 12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ የክልሉ ተማሪዎች በጅግጅጋ ከተማ የእውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል።
የክልሉ መንግስት የትምህርት ጥራት ላይ የሚታየውን ጉድለት ለማሻሻል እንደ ክልል ስራዎች ከወዲሁ መጀመራቸውን ገልጸዋል።
“በትምህርት ዘርፉ አሁን ለተስተዋለው ውድቀት የሁላችንም ድርሻ አለበት” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ ከውድቀቱ ለመነሳት የክልሉ መንግስት ለአምስት ሺህ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ለአራት ወራት የማጠናከሪያ ትምህርት ለመስጠት የአጭር ጊዜ እቅድ መነደፉን ጠቅሰዋል።
በክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች የትምህርት ዘርፍ አመራር ሙያዊ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች መመደብ እንዲሁም ክህሎትና እውቀታቸውን ሊያሳድጉ የሚችሉ ስራዎች ማከናወን የሚያስችሉ ስራዎች በመካከለኛ ጊዜ እንደሚተገበር አመልክተዋል።
የመምህራን አቅም ግንባታና ስልጠና፣ የመምህራን ምልመላ፣ መዋቅራዊ አደረጃጀት መፈተሽና ማስተካከልን ጨምሮ ያጋጠመውን የተማሪዎች ውጤት ዝቅተኛነት ለማስተካከል የክልሉ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያብራሩት።
ከችግሩ ለመውጣት ወላጆች የልጆቻቸውን የትምህርት ውሎ በመከታተልና የንባብ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ በማበረታታት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የቀድሞ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትና አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር አብዲናስር አህመድ “በክልሉ ያጋጠሙውን ችግር ለመፍታት ወላጆችና የትምህርት ማህበረሰቡ ተቀናጅተን መስራት ይገባናል” ብለዋል።
በ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ለክልሉ ተማሪዎች የእውቅናና የሽልማት አሰጣጥ ስነ-ሥርዓት ላይ የሶማሌ ክልል፣ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችና የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ መምህራንና ወላጆች ተገኝተዋል።