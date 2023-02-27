አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 20/2015 የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ባካሄደው 3ኛ መደበኛ 6ኛ የስራ ዘመን 2ኛ ዓመት ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፈ።
የክልላዊ መንግስት ውሳኔውን ያሳለፈው የክልሉን ህዝብ ኑሮና ተጠቃሚነት በመሰረታዊነት ለማሻሻል የሚያስችሉ ፈጣን፣ ዘላቂና ሰፊ መሰረት ያለው ልማት ማስመዝገብ እንዲቻል መሆኑም ተገልጿል።
የተለያዩ የልማት ስትራጂዎችን በማመንጨት ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያስችሉ አደረጃጀቶችንና አሰራሮችን በመዘርጋት ሲሰራ መቆየቱም ተጠቁሟል፡፡
ባለፉት አመታት የህዝቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የከተማ ልማት ለማከናወን በከተሞቹ የእድገት ደረጃ መሰረት በርካታ ከተሞችን በመመስረት ሰፋፊ ስራዎች መሰራታቸው ተጠቅሷል።
ይሁንና አሁን በደረስንበት የእድገት ደረጃ ዘመናዊ እና ተወዳዳሪ በመሆን ህዝባችንና ክልላችን የሚመጥኑ ከተሞችን ለመፍጠር እንዲሁም ህገ ወጥነትን በመቆጣጠር በከተሞች ውስጥ እየታዩ ያሉ ውስብስብ ሁኔታዎችን ለማስተዳደር ያለውን አደረጃጀት እየፈተሹና እያሻሻሉ መሄድ አስፈላጊ መሆኑን በውሳኔው ተመላክቷል፡፡
ከተሞቹ ያላቸውን መልካም እድል ወደ አንድ በማምጣት አብሮ እንዲለሙና የጋራ ዓላማ እንዲኖራቸው፣ በአንድ ፕላን በመተዳደር ሁለንተናዊ እድገት እንዲኖራቸው፣ ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት ኖሯቸው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑም ተገልጿል።
በተጨማሪም ሙያን ለማስፋፋት፣ የቢዝነስ አስተሳሰብን ለማዳበር እና አገልግሎትን ለማሻሻል የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ሁለትና ከዛ በላይ ከተሞችን አንድ ላይ ለማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ለአስተዳደር በሚያመች መንገድ የከተሞቹ አደረጃጀት መከናወኑም ተጠቁሟል፡፡
በዚህም መሰረት
- ቢሾፍ ከተማ፡- የቢሾፍቱ ከተማ፣ ዱከም ከተማ እንዲሁም የመዘጋጃ ቤት ከተሞች ሂዲ፣ ኡዴ ደንካካ እና ድሬ በመቀላቀል በ3 ክፍለ ከተሞች እና በ10 ወረዳዎች መደራጀቱን፤
- ሻሸመኔ ከተማ፡- የሻሸመኔ ከተማ እና የቢሻን ጉራቻ ከተማ በመቀላቀል በ4 ክፍለ ከተሞች እና በ12 ወረዳዎች መደራጀቱ፤
- አዳማ ከተማ፡- የአዳማ ከተማ እና የወንጂ ከተማን በመቀላቀል በ6 ክፍለ ከተሞች እና በ19 ወረዳዎች መደራጀቱ፤
- ሮቤ ከተማ፡- የሮቤ ከተማ እና የጎባ ከተማን በመቀላቀል በ3 ክፍለ ከተሞች እና በ12 ቀበሌዎች መደራጀቱ፤
- ማያ ከተማ፡- የሀረማያ ከተማ፣ የአወዳይ ከተማ እና የአዴሌ ከተማን በመቀላቀል በ3 ክፍለ ከተሞች እና በ12 ቀበሌዎች መደራጀቱ፤
- ባቱ ከተማ፡- የባቱ ከተማ እና የአዳሚ ቱሉ ከተማን በመቀላቀል በ7 ቀበሌዎች መደራጀቱ፤
ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የመልማት እድል ያላቸው ከተሞችን በተሟላ መንገድ በመጠቀም ሁለንተናዊ የሆነ ልማት እንዲያስመዘግቡ ለማድረግ እንዲሁም በአካባቢያቸው ያሉትን ከተሞችና ወረዳዎችን ልማት እንዲያፋጥኑ ለማድረግና የአመራሩን ትኩረት እንዲያገኙ ለማስቻል የሚከተሉት ከተሞች ተጠሪነታቸው ለክልሉ መንግስት እንዲሆን ተወስኗል፡፡
በዚህም መሰረት
1. መቱ ከተማ
2. አጋሮ ከተማ
3. ቡሌ ሆራ ከተማ
4. ነጆ ከተማ
5. ሰንዳፋ በኬ ከተማ
6. ሸኖ ከተማ
7. ሞያሌ ከተማ
8. ዶዶላ ከተማ
9. ሻክሶ ከተማ
በተመሳሳይ መልኩ የከተሞች የማስፈፀም አቅማቸው ተሻሽለው ፈጣንና ከእንግልት የፀዳ አገልግሎት በሙሉ አቅም እንዲሰጥና ሁሉ አቀፍ የሆነ ልማት እንዲመዘገብ ለማድረግ እንደ አጠቃላይ እየተደረገ ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የከተሞች እድገት መሠረት በማድረግ የከተሞችን ደረጃ እንደሚከተለው እንዲሻሻል ተወስኗል።
በዚህም መሰረት
1. አዳማ፣ ሻሻመኔና ቢሾፍቱ ከተሞች፡- የሬጂዮ-ፖሊስ ከተማ
2. የሮቤ ከተማና የማያ ከተማ፡- ዋና ከተማ
3. የመቱ፣ አጋሮ፣ ቡሌ ሆራ፣ ነጆ፣ ሰንዳፋ በኬ፣ ሞያሌና ሻክሶ ከተማ፣ ወደ ከፍተኛ ከተማነት እንዲያድጉ ተወስኗል።
በሌላ መልኩ ለረጅም ጊዜ ሲነሳ የቆየውን የልማት፣ የሰላም እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በመመለስ ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ውጤት ለማስመዝገብ፣ በድንበር አካባቢ ያለውን ህገ ወጥነት ለመቅረፍ፣ በአዋሳኝ አካባቢ ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚከሰተውን የሰላም መደፍረስ ለመፍታት እንዲሁም ተደራሽ የሆነ አገልግሎት ለማቅረብ ውጤታማ የሆነ አደረጃጃትና አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የምስራቅ ቦረና ዞን አዲስ ዞን ሆኖ እንዲደራጅ ተወስኗል፡፡
በአዲስ መልክ 21ኛ ዞን ሆኖ የተደራጀው የምስራቅ ቦረና ዞን ዋና ከተማው ነጌሌ ቦረና ሆኖ፡-
• ከቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳ፣ ሞያሌ ከተማ፣ ጉቺ ወረዳ እና ዋችሌ ወረዳ፣
• ከጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ፣ ጉሚ ኤልደሎ ወረዳ፣ ነጌሌ ቦረና ከተማ፣
• እንዲሁም ከባሌ ዞን መደወላቡ ወረዳ፣ ኦቦርሶ ወረዳ እና ሀረና ቡሉቅ ወረዳ በመጨመር እንደ ዞን 10 ወረዳዎችን በመያዝ እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡
በአዲሱ አደረጃጀት የምስራቅ ቦረና ዞን በአዲስ መልክ የተደራጀ ሲሆን የጉጂ ዞን ዋና ከተማ አዶላ ሬዴ ሆኖ የቦረና ዞን ዋና ከተማ ደግሞ ያቤሎ ከተማ እንዲሆን ተወስኗል።
በልላ በኩል ለማህበረሰቡ ተደራሽ የሆነ አደረጃጀት ለመፍጠር የመሬት ስፋት፣ የፀጥታ ችግር የመልካም አስተዳደር ጥያቄና ፈጣን ልማት ጥያቄን ለማረጋገጥ የመደ ወላቡ ወረዳ የነበረ በሁለት ቦታ ማለትም የመደ ወላቡ ወረዳና ኦቦርሶ ወረዳ ሆኖ እንዲደራጅና የጭናክሰን ወረዳ የነበረ በሁለት ወረዳ ማለትም የጭናክሰን ወረዳና የመከኒሳ ኦሮሞ ወረዳ ሆኖ እንዲደራጅ ተወስኗል።