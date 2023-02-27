ሐረር (ኢዜአ) የካቲት 20/2015 የአድዋ ድል ኢትዮዽያውያን ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና አንድነት በተግባር የገለጹበት ነው ሲሉ የምስራቅ ዕዝ የሰራዊት አባላት ተናገሩ።
የዕዙ አባላት 127ኛውን የአድዋ ድል ሐረር ከተማ በሚገኘው የመኮንኖች ክበብ መሰብሰቢያ አዳራሽ ዛሬ በፓናል ውይይት አክብረዋል።
የህብረ ብሔራዊ አንድነት ተጋድሎ የሆነው የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በጀግንነት እንዲቀጥሉ ማድረጉን የዕዝ አባላት ገልጸዋል።
በፓናል ውይይቱ ላይ የተሳተፉ አባላት እንዳመለከቱት፤ የአድዋ ድል የኢትዮዽያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአንድነት ተጋድሎ ውጤት ነው ብለዋል።
ከሰራዊቱ አባላት መካከል ሌተናል ኮሎኔል ለማ ማማ በሰጡት አስተያየት፤ የአድዋ ድል አያቶቻችን በቅኝ ግዛት ስር እንዳንወድቅ መስዋዕት በመክፈል ያስረከቡን በመሆኑ እንዘክረዋለን ብለዋል።
ይህንን የአልበገር ባይነት የጀግንነት ድል ወጣቱ ትውልድ በሌሎች የሰላምና የልማት ስራ ማስቀጠል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል።
እንደ መከላከያ ሰራዊት አባልነቴ አያቶቻችን በአድዋ የፈፀሙት ድል እኛ ተተኪዎች ድሉን እንድናስቀጥል ጀግንነት የወረስንበት ነው ያሉት ደግሞ ኮሎኔል ፅጌ ፈረደ ናቸው።
“አድዋ አፍሪካውያንን የሚያኮራ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ቀንዲል ነው” ያሉት ኮሎኔል ፅጌ፤ ድሉን ሀገርን የሚያሳደግ፣ ለአህጉራችን ምሳሌ የሆነ የሰላምና የልማት ስራን በጋራ በማስቀጠል ልንደግመው ይገባል ብለዋል።
ሻለቃ መጋቢ ባሻ ውባለም ጥጋቤ በበኩላቸው፤ አድዋ ሀገርን ለማጽናት በደምና አጥንት መስዋዕትነት የተከፈለበት የጥቁር ህዘቦች ድል መሆኑን ተናግረዋል።
ድሉም ኢትዮዽያውያን ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርና አንድነት በተግባር የገለጹበት መሆኑን ጠቅሰው፤ ከአያት አባቶቻችን የወረሰነውን የድል ታሪክ ሰላም፣ አንድነትና ልማትን በማስቀጠል ብሎም ድህነትን በማሸነፍ ማፅናት ይኖርብናል ብለዋል።
የፓናል ውይይቱን የመሩት የምስራቅ ዕዝ ተወካይ ኮሎኔል ሐሰን ሰዒድ “አያቶቻችን ሀገሪቱ በጠላት ሳትደፈር የደምና አጥንት መስዋትነት በመክፈል ለትውልድ አስረክበዋል” ሲሉ ገልጸዋል ድሉ ሰራዊቱ ከአባቶቹ በወረሰው ጀግንነት ሀገሩን በሁሉ መስክ ሳያስደፍር እንዲቀጥል ማድረጉንም ተናግረዋል።