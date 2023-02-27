በቤኒሻንጉል ገሙዝ ክልል ሐሰተኛ ማስረጃዎችን በማጣራት እርምጃ የሚወስድ ግብረኃይል ወደ ስራ ገብቷል -የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን

አሶሳ ፤ የካቲት 20 ቀን 2015(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሐሰተኛ ማስረጃዎችን በማጥራት በተገኘባቸው ላይ እርምጃ ለመውሰድ በቅርቡ የተቋቋመው ግብረኃይል ወደ ስራ መገባቱን የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ቀደም ሲል በክልሉ ሀሰተኛ ማስረጃ ይጠቀሙ የነበሩ ከ70 በላይ ሰራተኞች እራሳቸውን አጋልጠው የማስተካከያ እርምጃ እንደተወሰደ ተወስቷል።
የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አስፋው አባተ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ፤ እርምጃው የሚወሰደው ሐሰተኛ ማስረጃ በክልሉ የመንግስት አሰራርን እያዳከመ መሆኑን በቅርቡ ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ የሚገኙ አመራሮች በጉዳዩ ላይ ተወያይተው በመግባባት በተደረሰው ስምምነት መሰረት መሆኑን አመልክተዋል።
በዚህም በክልል ደረጃ በሚገኙ የዘርፍ መስሪያ ቤቶች ሐሰተኛ ማስረጃዎችን የሚጠቀሙ ሰራተኞች ራሳቸውን ለኮሚሽኑ እንዲያጋልጡ ጥሪ ቀርቧል ብለዋል።
ሐሰተኛ የትምህርት፣ የብቃት ማረጋገጫ፣ መንጃ ፈቃድና ሌሎች ማስረጃዎችን የሚጠቀሙ ግለሰቦች ህገወጥ ሰነዶቻቸውን ከዛሬ ጀምሮ እስከ መጋቢት 05 ቀን 2015 ዓ.ም. ማሳወቅ እንደሚጠበቅባቸው ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
ከሚጠቀሙት ሐሰተኛ ሰነድ ጋር ራሳቸውን የሚያጋልጡ ሰራተኞችን ጉዳይ ኮሚሽኑ በጥብቅ ሚስጥር እንደሚጠበቅ አስረድተው የያዙትን ሃሰተኛ ሰነድ በተጠቀሰው ጊዜ የማያሳውቁ ሰራተኞች በቅርቡ የተቋቋመው ግብረሃይል በማጣራት በተገኘባቸው ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀዋል።
ግብረ ሃይሉ ከኮሚሽኑ፣ ከክልሉ ስነምግባር እና ጸረሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ከክልል ፍትህ ቢሮ የተውጣጡ አባላትን ያካተተ መሆኑን አንስተው በክልል የዘርፍ መስሪያ ቤቶች ተጀመረው ሃሰተኛ ሰነድን የማስወገድ ስራ ወደ ሌሎች የወረዳና የከተማ የዘርፍ መስሪያ ቤቶች እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
ከነገ ጀምሮ በአሶሳ ዞን የሚገኙ ወረዳዎች ችግሩን ለመከላከል የተከናወኑ ተግባራትን ለመገምገም የመስክ ምልከታ እንደሚጀምር ጠቀመዋል።
በክልሉ በ2010 ዓ.ም. በሃሰተኛ ማስረጃ ተጠቃሚ ለሆኑ በቀረበው ጥሪ ከ70 በላይ ሰራተኞች ራሳቸውን እንዳጋለጡ ዳይሬክተሩ አስታውሰዋል።
የተገኘባቸው ሃሰተኛ ሰነድ እንዲቃጠል መደረጉን ጠቁመው፤ ሰራተኞቹም ያላቸውን ህጋዊ የትምህርትና ሌሎችም ማስረጃዎች መሰረት በማድረግ የስራ ምደባ እንደተሰጣቸው አውስተዋል።
በቤኒሻንጉል ገሙዝ ክልል ሶስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ ከ35 ሺህ በላይ የመንግስት ሰራተኞች እንደሚገኙ ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያሳያል።