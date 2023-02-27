በክልሉ በኢንቨስትመንት ስም በህገወጥ መንገድ የተላለፈ 58 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ወደመሬት ባንክ ተመልሷል

ሐረር(ኢዜአ)የካቲት 20/2015 በሐረሪ ከልል በኢንቨስትመንት ስም በህገ ወጥ መንገድ የተላለፈ 58 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ወደ መሬት ባንክ እንዲመለስ መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ ገለጹ።
የሐረሪ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር 2ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ነው።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉን የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ እንደገለጹት፣ ባለፋት 6 ወራት በቅርስ ጥበቃ፣ በአረንጓዴ ልማት፣ በገቢ አሰባሰብ እና በግብርና ዘርፎች አበረታች ውጤት ተመዝግቧል።
ብልሹ አሰራርን በማስወገድ በኩልም ጅምር ለውጥ እየታየ መምጣቱን ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የገለጹት።በበጀት ዓመቱ ግማሽ ዓመት 1 ነጥብ 796 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 1 ነጥብ 814 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ ከዕቅድ በላይ መመዝገቡንም አቶ ኦርዲን ገልጸዋል።
እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ ገለጻ የተሰበሰበው ብር ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 38 በመቶ ብልጫ አለው።
ይህም የክልሉን ወጪ በራስ አቅም ለመሸፈን ለሚደረገው ጥረት ጥሩ መደላድል እየተፈጠረ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ሲሉም ገልጸዋል።
በከተማ ልማት ዘርፍ ያለን ውስን የመሬት ሃብት ከወረራና ከህገወጥ ግንባታ ለመከላከል በተሰራው ሥራም በኢንቨስትመንት ስም ያለአግባብ የተላለፈ 58 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ወደመንግስት የመሬት ባንክ እንዲመለስ መደረጉን ነው የገለጹት።
“በተጨማሪም የመንግስትን ግብር ሳይከፍሉ ማስረጃ የተሰጣቸውን ከ40 በላይ ይዞታዎች ካርታቸውን በማምከን የሚጠበቅባቸውን ግብር እንዲከፍሉ ተደርጓል” ብለዋል።
ከመሬት አስተዳደር ጋር በተያያዘ በብልሹ አሰራር ላይ የተሳተፉ ግለሰቦችን በህግ ተጠያቂ የማድረግ ሥራ መጀመሩንም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል።
አቶ ኦርዲን እንዳሉት በክልሉ የሰብል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በተሰራው ሥራ ባለፉት 6 ወራት በዋና ዋና የምግብ ሰብሎች 8ሺህ 995 ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ 9ሺህ 50 ሄክታር መሬት ለምቷል።
ከዝናብ በተጨማሪ የመስኖ ልማትን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ነው የገለፁት።
ለእዚህም ከዘጠኝ ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በኤረር ወረዳ ሦስት የኤሌክትሪክ ትራንፎርመር በመትከል በበጋ መስኖ እያለሙ ያሉ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አቶ ኦርዲን ገልጸዋል።
“የወጣቶች ሥራ ዕድል ፈጠራን በተመለከተ በግማሽ በጀት ዓመቱ በአጠቃላይ ለ4ሺህ 918 ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ3ሺህ 943 ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል” ብለዋል።
ለከተማ እና ገጠር መንገድ መሠረተ ልማት ትኩረት መሰጠቱን የገለፁት ርዕሰ መስተዳሩ፣ ባለፉት ስድስት ወራት 31 ነጥብ 1 ኪ.ሜ የገጠር ጠጠር መንገድ መገንባቱን በሪፖርታቸው አስታውቀዋል።
በክልሉ የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎችን በግማሽ በጀት ዓመቱ ከጎበኙ የአገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች 89 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ መገኘቱንና ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 64 ነጥብ 3 በመቶ ብልጫ እንዳለው ገልፀዋል።
ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎው ያለፈውን መደበኛ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ያፀደቀ ሲሆን የክልሉን የ2014 በጀት ዓመት የኦዲት ግኝት በክልሉ ዋና ኦዲተር ቀርቦ ከተገመገመ በኋላ ይፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል።