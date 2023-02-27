የግብርና ምርትን ከኢንዱስትሪው ጋር በማቆራኘት የአርሶ አደሮችን ምርታማነትና ተጠቃሚነት ማሳደግ ተችሏል

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 20/2015 የግብርና ምርትን ከኢንዱስትሪው ዘርፍ ጋር በማቆራኘት የአርሶ አደሮችን ምርታማነትና ተጠቃሚነት ማሳደግ መቻሉን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገለጹ።
የአርሶ አደሩ ምርት ሰፊ የገበያ እድል እንዲፈጠርለት ለማስቻል የኮንትራት ውል አዋጅ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርብ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በግብርናው ዘረፍ የተሰማሩ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች በብዙ ወጣ ውረድ ያፈሩት ምርት በገበያ ትስስር ማጣት በርካሽ የሚሸጥበትና ለብልሽት የሚዳረግበትም አጋጣሚ የበዛ ነው።
በመሆኑም ለግብርና ምርቶች የገበያ እድል በመፍጠር ከአርሶ አደሩ ባለፈ አጠቃላይ አገራዊ ጠቀሜታ እንዲኖረው እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል።
በዚሁ ዙሪያ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ፤ የግብርና ምርቶችን በጥራትና በብዛት በማምረት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት እውን ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በሀገሪቱ የሽንኩርት ምርት እየተሸጠበት ያለውን ዋጋ በማስታወስ ከአርሶ አደሮች የሚገዛበት ዋጋ ግን አንድ ኪሎ ሽንኩርት በሁለት ብር ሂሳብ መሆኑ ልዩነቱ በጣም የተራራቀና አርሶ አደሮችንም የጎዳ መሆኑን ጠቅሰዋል።
መንግስት የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የጀመረው የሌማት ትሩፋት በማህበር የተደራጁ ወጣቶችን አርሶ አደሮችና የግል አምራች ባለሀብቶችን አቅም የሚያጎለብት ስለመሆኑም አንስተዋል።
ለአብነት በሲዳማ ክልል የይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ የግብርና ግብዓቶችን በቀጥታ ከአርሶ አደሮች በመግዛት ሁለቱንም ወገኖች ተጠቃሚ የሚያደርግ የገበያ ትስስር ተፈጥሯል ብለዋል።
በሲዳማ ክልል ሸበዲኖ ወረዳ የሚኖረው ወጣት መሀመድ ኑር፤ በ2 ነጥብ 5 ሄክታር መሬት ላይ አቮካዶን ጨምሮ አትክልትና ፍራፍሬ፣ የወተት ላምና ንብ በማነብ ላይ ተሰማርቷል።
ወደ ምርት ቀደም ብሎ የተሰማራ ቢሆንም የሌማት ትሩፋት መርሀ ግብር መጀመሩ የበለጠ እንዳነሳሳው አስታውሶ፣ የግብርና ምርቶቹን ያለምንም የገበያ ችግር እያቀረበ መሆኑን ገልጿል።
ከ25 ጎደኞቹ ጋር በማህበር ተደራጅቶ የተሻሻለ የአቮካዶ ችግኝ ለአልሚዎች እያቀረበ ያለው ወጣት አርጋው መገርሳ አንዱ እስከ 50 ብር ሊሸጥ የሚችል ከ53 ሺህ በላይ ችግኞች ያሉት መሆኑን ተናግሯል።
በአካባቢው ያሉ ህብረት ስራ ማህበራት ችግኞቻቸውን የሚረከቧቸው ደንበኞች መሆናቸውን አስታውሶ ጥሩ የገበያ አድል መኖሩን ጠቅሷል።
በይርጋዓለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሰንቫዶ ማኑፋክቸሪንግ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፤ ፋብሪካ የምርት ክፍል ሃላፊ አበዛሽ አስናቀ ለአቮካዶ ዘይት ማምረቻ የሚሆነውን የአቮካዶ ምርት የሚሰበስቡት ከአርሶ አደሮች መሆኑን ይገልጻሉ።
ለፋብሪካው ግብዓት የሚያቀርቡት አርሶ አደሮች 80 ሺህ መድረሳቸውንና ምርቱ የሚሰበሰበው በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት እንደሆነም ገልጸዋል።
ለዘይት ማምረቻነት የሚያገለግለው የአቮካዶ ምርት ምንም አይነት የኬሚካል ንክኪ የሌለው በተፈጥሮ ማዳበሪያ የተመረተ በመሆኑ አርሶ አደሮችም በተመሳሳይ መልኩ እንዲያመርቱ በባለሙያዎች ድጋፍና ስልጠና የሚሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ አርሶ አደሮች ባመረቱት ልክ ተጠቃሚ ካልሆኑ የምርት ሂደቱ ቀጣይነት አይኖረውም ብለዋል።
በመሆኑም የግብይት ስርዓቱን በማዘመን ከምርት እስከ ገበያ ያለውን ሰንሰለት ቀጣይነት ባለው መልኩ የተሳለጠ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።
በዚህም ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የኮንትራት ውል አዋጅ ለማጸደቅ በቀጣይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል ሲሉ ተናግረዋል።