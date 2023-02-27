ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በበጋ ወቅት የሚከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል – ግብርና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 20/2015 የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በበጋ ወቅት የሚከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የግብርና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ፡፡
የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ በሲዲማ ክልል የበጋ ወቅት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንቅስቃሴን ተመልክተዋል።
በኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የአፈርና ውሀ ጥበቃ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋም የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ በትኩረት የሚሰራበት ተግባር ነው።
የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ለኢዜአ እንዳሉት፣ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የመሬት ዝግጅትና ችግኝ ማፍላት የሚጀመረው በበጋ ወቅት ነው።
በዚህም አርሶ አደሮች ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በዓመት ሰላሳ ቀናት እርከን በመስራትና የችግኝ ጉድጓድ በመቆፈር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ፣ ጎርፍን ለመከላከልና የአካባቢውን ስነ ምህዳር ለመጠበቅ የበጋ ወቅት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመሆኑም በሲዳማ ክልል የተጀመረው የአፈርና ውሃ ጥበቃ በሁሉም አካባቢዎች ቀጣይነት ባለው መልኩ ተጠናክሮ በቀጠል አለበት ብለዋል።
ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆኑን በስራ ላይ ያገኘናቸው በሲዳማ ክልል ቦሪቻ ወረዳ የሚኖሩ አርሶ አደሮች አረጋግጠዋል።
አርሶአደሮች እንደሚሉት ክረምት በገባ ቁጥር በአካባቢያቸው የሚከሰት ጎርፍ በእንስሳትና ሰብል ላይ ጉዳት ያደርስ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ነገር ግን የአከባቢው ማህበረሰብ በጋራ በመሆን በሚያከናውነው የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ስራ ችግሩን መቅረፍ መቻሉን ተናግረዋል፡፡
በአካባቢው እርከን በመስራትና ለክረምት ችግኝ መትከያ ጉድጓድ በማዘጋጀት ከእንስሳት ንክኪ ነፃ በማድረጋቸው፣ ክረምት የሚበቅለውን ሳር ለከብቶቻቸው መኖ መጠቀም መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይም መንግስት በሚያሰማራቸው ባለሙያዎች እየታገዝን አካባቢያችንን ከጎርፍና መሰል ተፈጥሮ አደጋዎች ለመከላከል ያልተቋረጠ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ልማት እናከናውናለን ብለዋል።
በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም መሪ ስራ አስፈፃሚ አቶ ተፈራ ታደሰ፣ ግብርና ሚኒስቴር የክልል ቢሮዎችን በማስተባበር የተጠናከረ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ምድረ በዳ የነበሩ አካባቢዎች በዛፍ እንዲሸፈኑ፣ በጎርፍ የሚጠቁ መንደሮች ከስጋት ነጻ እንዲሆኑ እንዲሁም የአፈር ለምነታቸውን ያጡ መሬቶች ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
የግብርና ሚኒስቴር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው፣ በቀጣይም ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በሁሉም አካባቢ የተጠናከረ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ይከናወናል ብለዋል።