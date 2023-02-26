በጂንካ ከተማ 23 ኪሎ ግራም የሚመዝን አንድ የስኳር ድንች ተመረተ

ጂንካ (ኢዜአ) የካቲት 19/2015 በጂንካ ከተማ ደሙዝ ሰፈር 23 ኪሎ ግራም የሚመዝን አንድ የስኳር ድንች መመረቱ ተገለጸ።
በአካባቢው እንዲህ አይነት መጠን ያለው ስኳር ድንች ሲገኝ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ተገልጿል።
በጂንካ ከተማ ደሙዝ ሰፈር በአቶ ኢሳይያስ ጊዜአለው ጓሮ እየለማ ካለው የስኳር ድንች ምርት መካከል አንድ ስኳር ድንች 23 ኪሎ ግራም እንደሚመዝን ተረጋግጧል።
አቶ ኢሳይያስ “ለብዙ አመታት ስኳር ድንች አምርቻለሁ እንዲህ አይነት ስኳር ድንች ሳገኝ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው” ሲሉ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ስኳር ድንቹ በድንቃድንቅ መዝገብ እንዲመዘገብ እንዳይበላሽ እየተንከባከቡት እንደሚገኙ ተናግረዋል።
የአካባቢው ነዋሪ ወይዘሮ ዘሪቱ ወንድሙ፤ እንዲህ አይነት የስኳር ድንች ዝርያ በዕድሜ ዘመኔ ሳይ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜዬ ነው ብለዋል።
እንዲህ አይነት የስኳር ድንች ዝርያ ይኖር ይሆን ወይ በማለት ላቀረብነው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የጂንካ ግብርና ምርምር የእፅዋት ተመራማሪ አቶ አወቀ ታደሰ፤ እስካሁን ባደረግነው ምርምር ግፋ ቢል እስከ 10 ኪሎ ግራም ብናገኝ እንጂ 23 ኪሎ ግራም የሚመዝን የስኳር ድንች ዝርያ ግን በጭራሽ አጋጥሞን አያውቅም ብለዋል።