የፌደራል እና የሶማሌ ክልል የአደጋ ስጋት አመራሮች እና የተመድ የሰብዓዊ ድጋፍ ኤጀንሲ በአፍዴር ዞን ኤልከሬና ሀርጌሌ ወረዳዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን ጎበኙ

ሶማሌ (ኢዜአ) የካቲት 19/2015 የፌደራል እና የሶማሌ ክልል የአደጋ ስጋት አመራሮች እና የተመድ የሰብዓዊ ድጋፍ ኤጀንሲ አመራሮች በአፍዴር ዞን ኤልከሬና ሀርጌሌ ወረዳዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን ጎበኙ።
በጉብኝቱ የፌደራል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም እና የሶማሌ ክልል የአደጋ ስጋት አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ያሲንን ጨምሮ የፌደራል፤ የክልልና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት አመራሮች ተሳትፈዋል።
በጉብኝቱ ድርቁ ባደረሰባቸው ጉዳት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለው በሀርጌሌ ወረዳ ቡልአድ ቀበሌና በኤልከሬ ወረዳ አውራጌና ኢሎድ ቀበሌዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ያሉበትን ሁኔታ ተመልክተዋል።
የጉብኝቱ ዓላማ ተፈናቃዮቹ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ለማድረግ ያለመ እንደሆነም ተጠቁሟል።
ከጉብኝቱ በኋላ በድርቁ ለተፈናቀሉ ነዋሪዎች አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የድርቁን ተፅእኖ ለመቀነስ እንዲሁም የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በሚገኙባቸው አካባቢዎች የህብረተሰቡን ችግር መፍታት የሚያስችል ውይይት ይደረጋል።