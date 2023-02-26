በሲዳማ ክልል በተፋሰስ ልማት ንቅናቄ የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ነው

ሀዋሳ የካቲት 19 ቀን 2015 (ኢዜአ)..በሲዳማ ክልል በዘንድሮው ማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ ውሃን ለማቆርና የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
የተፋሰስ ልማት በሚካሄድባቸው ስፍራዎችም በመጪው ክረምት የሚተከሉና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው 316 ሚሊዮን ችግኝ የማፍላት ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑም ተመላክቷል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ፍቅረእየሱስ አሸናፊ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት ልማት፣ አንክብካቤና አጠቃቀም እንዲጠናከር የተቀናጀ ሥርዓት ተዘርግቶ እየተሰራ ይገኛል።
በዚህም በቴክኖሎጂ የዘመነ የተፋሰስ ልማት ለማካሄድ አቅጣጫ ተይዞ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውሰጥ መገባቱን አመልክተዋል።
በተለይ በቡና ተከል ውስጥ እርጥበትን ለማስቀረት የሚያስችሉ የተፋሰስ ልማት በልዩ ትኩረት እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ለ30 ቀናት በሚካሄደው እንቅሰቃሴ ከዓምናው በሰባት ፐርሰንት ብልጫ ያለው የቡና ተፋሰሶችን ጨምሮ በ116 ሺህ 384 ሄክታር መሬት ላይ ማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ለማካሄድ ታቅዶ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በክልሉ ቆላማ፣ደጋማና ወይናደጋ አከባቢዎች እንደ ሥነ ምህዳራቸው እርጥበትን ለማስቀረት የሚያስችሉና ውሃን የሚያቆሩ የድንጋይና የአፈር እርከኖች በ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ህዝብ ተሳትፎ እየተከናወነ ነው ብለዋል።
በተለይ ክልሉ ለዓለም ገበያ የሚያቀርበውን የቡና ምርት ለማሳደግ እንዲቻል ለቡና ተፋሰስ ልዩ ትኩረት በመስጠት የተቀናጀ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አውስተዋል።
በተፋሰስ ልማቱ 5 ሺህ ኪሎ ሜትር ጠረጴዛማ እርከን ለማከናወን ታቅዶ እሰካሁን በተደረገው እንቅስቃሴም 55 በመቶ ማከናወን መቻሉን አስታውቀዋል።
እንደ ምክትል ኃላፊው ገለፃ ለአንድ ወር በሚቆየው የአፈር እና ውሀ ጥበቃ ስራ የክልሉ ህዝብ ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ የበኩሉን እየተወጣ የሚገኝ ሲሆን ባለፉት 20 ቀናት ባደረገው ብርቱ ጥረት የእቅዱን 80 ፐርሰንት ተከናውኗል፣ቀሪውም ስራ በመፋጠን ላይ ይገኛል።
በአሁኑ ወቅት የተፋሰስ ልማት እየተካሄደባቸው በሚገኙ ስፍራዎችም በመጪው ክረምት የሚተከሉና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው 316 ሚሊዮን ችግኝ የማፍላት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አክለዋል።
እየተዘጋጁ ያሉት ችግኞች የሌማት ትሩፋትን የሚያጎለብቱ እንደ አፕል፣ማንጎ ቡናና አቮካዶ ዝርያዎች እንደሚገኙበት ለአብነት ጠቅሰዋል።
እንዲሁም ለማገዶ ፍጆታ፣ ለኮንስትራክሽንና ለኢንዱስትሪ በግበዓትነት የሚያገለግሉና ለአከባቢ ጥበቃም የሚውሉ ጥንድ ጠቀሜታ ያላቸው የደጋና ቆላ ቀርከሀን ጨምሮ የደን ዛፎችን ባገገመው መሬት ላይ በመትከል ጥቅም ላይ ለማዋል ውጥን መያዙን አቶ ፍቅረእየሱስ አብራርተዋል።
በዚህም በክልሉ የሚገኙ ጊዳቦ ግድብንና የሀዋሳ ኃይቅን የመሳሰሉ ተፋሰሶችንና የውሃ አካላትን በዘላቂነት ከደለል ለመታደግ እንደሚያስችል በመጠቆም።
ከዚህ በፊት በተከናወነው የአካባቢ እንክብካቤና ጥበቃ ውጤታማ ስራ የከርሰ ምድር እና የገጸ ምድር የውሀ መጠን እንዲጨምርና በምርት እድገት ላይ መሻሻል እንዲመጣ ምክንያት መሆኑንም ተናግረዋል።
ተፋሰስ ልማት ስራን እያከናወኑ ያሉት አርሶ አደር ዳዊት ሄኖክ እንደሚሉትም ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ ስራዎች የእርሻ ማሳቸው ከጎርፍ ተጋላጭነት በመላቀቁ ምርታማ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በተለይ ባገገሙ መሬቶች ላይ የበቀለውን የግጦሽ ሳር ከልቅ ግጦሽ በመቆጠብና እንደ ልብ በማጨድ ለእንስሳቶቻቸው በቂ መኖ ለማግኘት መቻላቸውን ጠቅሰው ለቀበሌው አስተዳደርም የገቢ ምንጭ በመሆን አስተዋጽኦ ማበርከቱን አንስተዋል።