በእውቀት የበለፀገ እና አገርን የሚያሻግር ብቁ ዜጋ የማፍራቱ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል-አቶ ኦርዲን በድሪ

ሀረር (ኢዜአ) የካቲት 19/2015 በሀረሪ ክልል በእውቀት የበለፀገ እና አገርን የሚያሻግር ብቁ ዜጋ የማፍራቱ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናገሩ።
በክልሉ በ12ኛ ክፍል ሀገራ አቀፍ ፈተና የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የማበረታቻ ሽልማት ተበረከተላቸው።
በሽልማት መርሃ-ግበሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በትምህርት የበለፀገ የሰው ሃይል ማፍራት አገርን ለማሻገርና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ጠቀሜታው የጎላ ነው።
በክልሉም በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከኩረጃና ስርቆት በፀዳ መልኩ መከናወኑ ተማሪዎች በራስ አቅም ወደ ከፍተኛ ትምህርት መግባት የቻሉበት መሆኑን አንስተው በክልሉም ፈተናውን የወሰዱት ተማሪዎች አጥጋቢ ውጤት ቢያስመዘገቡም በቀጣይ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ አመላካች ነው ብለዋል።
መምህራን፣ የትምህረት ባለሞያዎችና ወላጆች የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል በሚከናወነው ስራ ሃላፊነታቸውን ባግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አመላክተዋል።
ተማሪዎችም በከፍተኛ የትምህርት ተቋም ቆይታቸው መልካም ስነ-ምግባርን በመላበስ፣ ከአልባሌ ስፍራዎች እራሳቸውን በማራቅ ለትምህርታቸው ብቻ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ አስረድተዋል።
የክልሉ ትምህረት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ በበኩላቸው በክልሉ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከወሰዱት መካከል 10 ነጥብ 5 በመቶው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚያስገባቸውን ውጤት ማስመዝገባቸውን ተናግረዋል።
ለተገኘው ውጤትም በክልሉ በትምህርት ጥራት ላይ የተከናወነው ስራ ማሳያ መሆኑንም አንስተዋል።
የተመዘገበውን ውጤት ለማሳደግ በክልሉ በትምህርት ተደራሽነትና ጥራት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።
በተዘጋጀው የሽልማት ስነ-ስርዓት ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ የትምሀርት ባለሞያዎች፣ መምህራን፣ ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች ተገኝተዋል።
በእለቱም በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች የገንዘብ ሽልማት፣ እንዲሁም ለትምህርት ቤቶችና ለትምህርት ባለሞያዎች የሰርተፍኬትና ዋንጫ ሽልማት ከአቶ ኦርዲን በድሪና ከሌሎች ሃላፊዎች ተቀብለዋል።