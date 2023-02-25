በውጭ የሚኖሩ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች የክልሉን ልማት እንዲያግዙ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 18/2015 በውጭ የሚኖሩ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች ተደራጅተው የክልሉን ልማት እንዲያግዙ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋል ሲሉ የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አወሉ አብዲ ገለጹ።
በኦሮሚያ ክልል የዳያስፖራውን የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ለማሳደግ ያለመ መድረክ የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አወሉ አብዲን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተካሄዷል።
በውይይቱ ላይ አቶ አወሉ እንደተናገሩት የክልሉ መንግስት ዳያስፖራው አንድነቱን አጠናክሮ የክልሉን መንግስት የልማት ጉዞ ሊያግዝ ይገባል።
የክልሉ መንግስት ሰፋፊ የልማት ውጥኖቶችን እየተገበረ መሆኑን ጠቅሰው ለዚህ ደግሞ በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
“ዳያስፖራው ተደራጅቶ የክልሉን ልማትና የብልጽግና ጉዞ እንዲያግዝና ራሱም ተጠቃሚ እንዲሆን በክልሉ በኩል አስፈላጊው ድጋፍና እገዛ ይደረጋል” ሲሉም አረጋግጠዋል።
እስካሁንም በርካታ የዳያስፖራው ማሕበረሰብ አባላት በክልሉ በኢንቨስትመንት ዘርፍ እየተሳተፉ መሆኑን ጠቁመው አሁንም በተደራጀ አግባብ አስተዋጿቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።
አቶ አወሉ በአሁኑ ወቅት በክልሉ የተወሰኑ ዞኖች ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት ዜጎች ለከፋ ችግር እንዳይዳረጉ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ለዳያስፖራው አባላት አብራርተዋል።
ለተጎጂዎች በሚደረገው ድጋፍም ዳያስፖራው የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚኖርበትም ጨምረው ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልል የዳያስፖራ ተሳትፎ ዳይሬክተር አቶ አሚን ጁንዲ በበኩላቸው “ዳያስፖራው በሌላ አገር ቢኖርም ልቡና ሀሳቡ ያለው አገሩ ላይ” ነው ብለዋል።
ይህም በመሆኑ የክልሉ ተወላጅ የሆነው ዳያስፖራ ወደ አገሩ ተመልሶ በሀገር ልማት የድርሻውን ማበርከትና መንግስትን ማገዝ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ዳያስፖራዎች በበኩላቸው በክልሉ ልማት ለመሳተፍ ፍላጎትና እቅድ ይዘው ቢመጡም ውስብስብ ችግሮች እንዳጋጠሟቸው ተናግረዋል።
በተለይም ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ጠቁመው የኢንቨስትመንት መሬት ለማግኘት ለዓመታት ወደ ክልሉ የተለያዩ ቢሮዎች መመላለሳቸውን ገልጸዋል።
አሁንም ችግሩ መቀጠሉን ያመለከቱት ዳያስፖራዎቹ ችግሩን ለመፍታት ተቀራርቦ መወያየት ጠቃሚና አስፈላጊ መሆኑንም አክለዋል።
ከውይይቱ ጎን ለጎን የኦሮሚያ ዳያስፖራ ማሕበር በአዳማ ከተማ ለሚያስገነባው ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤትም ገቢ ተሰብስቧል።