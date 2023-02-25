በሶማሌ ክልል የተሻሻሉ የአስተራረስ ዘዴዎችን በመጠቀም ምርታማነት እያደገ መምጣቱን የእርሻ ቢሮው አስታወቀ

ጅግጅጋ (ኢዜአ) የካቲት 18 ቀን 2015 በሶማሌ ክልል ከሀገራዊ ለውጡ ወዲህ የተሻሻሉ የአስተራረስ ዘዴዎችን በመጠቀም ምርታማነት እያደገ መምጣቱን የክልሉ እርሻ ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር አብዲቃድር ኢማን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ አብዛኛው ከፊል አርብቶ አደሮች ቀደም ሲል ከእንስሳት እርባታው ጎን ለጎን እርሻውን ከሚያካሂድበት አነስተኛ የእጅ መሣሪያዎች ተላቆ የተሻሻሉ የአስተራረስ ዘዴዎችን በመጠቀም በስፋት ወደ ማረስ ገብቷል።
የኤክስቴንሽን ፓኬጅ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ማድረግ በመጀመሩ ጭምር ምርቱ እያደገ እንዲመጣ ማስቻሉን ተናግረዋል፡፡
በ2014/15 የምርት ዘመን ከ655ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት በማልማት ወደ 20 ነጥብ 4 ሚሊየን ኩንታል የሚጠጋ የበቆሎ፣ የማሽላ፣ የስንዴና የጓሮ አትክልት ምርት መገኘቱን አስታውቋል፡፡
ይህም ከ2013/2014 የምርት ዘመን ጋር ሲነፃፀር ከ8 ሚሊየን 800 ሺህ ኩንታል በላይ ብልጫ እንዳለውና የታረሰው መሬትም በ414 ሺህ 870 ሄክታር ዕድገት ማሳየቱን ዶክተር አብዲቃድር አመላክተዋል።
በተለይ ከተገኘው ምርት የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸውና ገበያ ተኮር የሆኑ ሰብሎች፣ የፍራፍሬ ተክሎችና አትክልት ትኩረት ተሰጥቷቸው በስፋት ተመርተዋል ነው ያሉት፡፡
በክልሉ በፍጥነት እያደገ የመጣውን የህብረተሰብ የእርሻ እንቅስቃሴ ለማጎልበትና ምርታማነትን ለማሳደግ በክልሉና የፌዴራል መንግስት ዘመናዊ የእርሻ ትራክተሮችን፣ የውሃ መሳቢያና የምርጥ ዘር እንዲሁም የባለሙያ ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
እንደ ዶክተር አብዲቃድር ገለጻ፤ በክልሉ ወንዞችን በመጠቀም 5 ሺህ 94 ሄክታር መሬት በመስኖ የሚያለሙ12 ሺህ 270 ከፊል አርብቶ አደር ቤተሰቦችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 602 የመስኖ ፓምፖች ተሰራጭተዋል።
ባለፉት አራት ዓመታት ተኩል ከ502 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ለማልማት የሚያስችል የመስኖ ካናሎችና የውሃ ቦዮች ተሠርተው 1ሺህ 403 ተጠቃሚ ሆነዋል ብለዋል።
በእነዚህ ዓመታት ውስጥ 302 የተለያየ ጉልበት ያላቸው ትራክተሮች፣ 145 የሰብል መሰብሰቢያ፣ መውቂያና ማጨጃዎች መከፋፈሉን ጠቁመው፤ በዚህም 1 ሚሊየን 345 ሺህ 989 ከፊል አርብቶ አደሮች የተሻሻለ የግብርና መሳሪያዎች በመጠቀም የምግብ ዋስትናቸውን እንዲያረጋግጡ ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
በተደረገው ድጋፍም ልማቱ በመሻሻሉ የክልሉ የግብርና ዓመታዊ ምርት ከ12 ሚሊየን 115 ሺህ 376 ኩንታል ወደ 20 ሚሊየን 411 ሺህ 111 ኩንታል ማደጉን አብራርተዋል።
በክልሉ ሸበሌ ዞን የአዳድሌ ወረዳ ከፊል አርብቶ አደር አብዲ አህመድ በሰጡት አስተያየት “አሁን እኔ በቆሎ፣ ሰሊጥ፣ስንዴ እና የእንስሳት መኖ አምርቻለሁ፤ ሰብሉ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብለዋል።
ከአራት ዓመት በፊት የውሃ ሞተር፣ ምርጥ ዘርና የትራክተር ድጋፍ ባለመኖሩ የሸበሌ ወንዝ ዳርቻ ያለውን የእርሻ መሬቴን መጠቀም አልችልም ነበር አሁን ግን የወንዙን ውሃ በመሳብ ወደሆነ እርሻ መሬታችን በመስኖ እየተጠቀምንበት ነው ሲሉ አስረድተዋል።
ከክልሉ እርሻ ቢሮ የውሃ ፓምፕ አግኝተናል፤ ከክልሉ እርሻና እንስሳት ምርምር ማዕከል ደግሞ በአካባቢው እስከ አሁን ያልተመደውን የበጋ ስንዴን በዚህ ቆላማ አካባቢ በመስኖ ማምረት እንደሚቻል አሳይቶናል ምርጥ ዘር በማቅረብና የባለሙያ ድጋፍ አግኝተናል ብለዋል፡፡
ከአራት ዓመት በፊት ድርቅ በሚከሰትበት ወቅት የሰውም ሆነ የእንስሳት ጉዳት ይደርስ እንደነበር አሰታውሰው፤ አሁን ግን ለእንስሳት መኖ በማምረት፤ ለሰውም ሰብል በማልማት ድርቅ እንኳን ቢከሰት የመቋቋም አቅም መፍጠራቸውን ተናግረዋል።
ከሚያረባቸው ላሞችም የተሻለ የወተት ምርት ማግኘት እንደቻሉ ጠቁመው፤ አሁን ያለው ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ እንደበፊቱ መኖር አስቸጋሪ መሆኑን ሌሎችም በመረዳት ችግሩን ለመቋቋም በአካባቢው ያለው ሰፊ መሬትና ውሃ በመጠቀም ጠንክሩ በመስራት መለውጥ እንደሚቻል የራሳቸው ተሞክሮ ማሳያ መሆኑ አስረድተዋል።
ሌላው ከፊል አርብቶ አደር ወይዘሮ ቢሻሮ ጣሂር በበኩላቸው በፊት ህይወታቸው በእንስሳት እርባታ ላይ ብቻ ተመስርቶ የነበረው ኑሮቸው አሁን ግን በአካባቢያቸው ያለውን መሬትና ውሃ በመጠቀም እያለሙ የተሻለ ህይወት ለመኖር እየጣሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።