ከተሞች የፍትሃዊ ልማት ተጠቃሚ እና የኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆኑ የሚያስችል ፖሊሲ ተቀርጾ እየተሰራ ነው – የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 18/2015 ከተሞች የፍትሐዊ ልማት ተጠቃሚ እና የኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆኑ የሚያስችል ፖሊሲ ተቀርጾ እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ።
በሐረሪ ክልል ከ 244 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደተረገባቸው የተገለጹ የልማት ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመርቀዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉ መንግስት በከተማ እና በገጠር ፍትሐዊ መሰረተ ልማት እንዲኖር በማድረግ የማህበረሰቡን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የተመረቁት ፕሮጀክቶችም የማህበረሰቡን ፍላጎት መሰረት አድርገው የተከናወኑ መሆናቸውን ገልጸው ማህበራዊ እና ኢኮሚያዊ ፋይዳቸው የጎላ ነው ብለዋል።
የሐረር ከተማን በማስዋብ ለነዋሪዎች እና ለጎብኚዎች ምቹ የማድረግ፣ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን መፍጠር እና ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠር በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራበት ተናግረዋል።
የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በበኩላቸው ከለውጡ ወዲህ በከተሞች ፍትሐዊ የሆነ ልማት እንዲኖር የሚያስችል ፖሊሲ ተቀርጾ ከተሞች ኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆኑ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በክልሉ ለመምህራን የተገነባው የጋራ መኖሪያ ቤት ሌሎች ክልሎች ተሞክሮ ሊወስዱበት የሚገባ ነው ብለዋል።
የወጣቶች የስብዕና ማዕከሉ በአስፈላጊው ቁሳቁሶች ማደራጀት እንዲሁም ወጣቱም ጊዜውን በአግባቡ ሊጠቀምበት እንደሚገባ አመልክተዋል።
በክልሉ የተከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶች አበረታች መሆናቸውንና ሐረር ትታወቅባቸው የነበሩ ፍራፍሬዎችን መልሶ በማልማት ለከተማ ግብርና ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ ሚኒስትሯ አሳስበዋል።