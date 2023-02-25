ዩኒቨርሲቲዎች የጥናትና ምርምር ስራዎች የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን የትብብር ፕሮጀክቶች መቅረጽን እንደ አማራጭ ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ተገለጸ

ጂንካ (ኢዜአ) የካቲት 18/ 2015 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥናትና ምርምር ስራቸውን ከትብብር ፕሮጀክቶች ጋር ቢያስተሳስሩ ውጤታማ ስራ ማከናወን እንደሚችሉ ተጠቆመ።
በትብብር ፕሮጀክቶች እና ፈንድ ማፈላለግ ላይ ያተኮረ ውይይት ዛሬ በጂንካ ተካሄዷል።
የሐዋሳና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲዎች በመድረኩ ላይ በጉዳዩ ዙሪያ ያላቸውን ልምድ አካፍለዋል።
የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ስንታየሁ ይግረም “የትብብር ፕሮጀክቶች አገራዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ልምዶችን ለመለዋወጥ ያስችላሉ” ብለዋል።
በተለይ የትብብር ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ድጋፍ ከሚሰጡ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ጋር በጋራ መስራት በበጀት እጥረት የሚያጋጥሙ የአቅም ውስንነቶችን ለመፍታትና ውጤታማ ለመሆን እንደሚያስችል አስገንዝበዋል።
በተወሰነ የሰው ኃይልና በጀት ውስብስብ ችግሮችን መፍታት አዳጋች መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኤሊያስ አለሙ ናቸው።
እንደ እሳቸው ገለጻ ፤በዩኒቨርሲቲዎችና በዓለም አቀፍ ተቋማት የሚተገበሩ የትብብር ፕሮጀክቶች አገራዊ፣ አህጉራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ያስችላሉ።
የትብብር ፕሮጀክቶች በተለይ እንደ ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አቅምን ለማጎልበትና ልምድን ለመቅሰም የሚኖራቸው ጠቀሜታ ወሳኝ ነው ብለዋል።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ እንዳሉት፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከመማር ማስተማር ስራቸው በተጓዳኝ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን ማከናወን ይጠበቅባቸዋል።
ይህም ከፍተኛ የፋይናንስ ሀብትን እንደሚጠይቅ ጠቁመው፣ ውስን የሆነውን የመንግስት በጀት ብቻ ከመጠበቅ የትብብር ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ችግሩን ለማቃለል መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ከአራተኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የጂንካ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ጥራት እና በሳይንሳዊ የጥናትና ምርምር ዘርፍ እንደ እ.አአ በ2030 በአገሪቱ ከሚገኙ አምስት ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን ራዕይ ሰንቆ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል።