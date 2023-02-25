በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ338 ሺህ በላይ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል -የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 18 /2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በፀጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ከ338 ሺህ በላይ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ታረቀኝ ታሲሳ “የክልሉ ሰላምና ደህነነት ለማረጋገጥ በተደረገው የተቀናጀ ጥረት ሰላሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስተማማኝነቱ እየጨመረ መጥቷል” ብለዋል።
በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት በችግሩ ምክንያት የተፈናቀሉ ከ338 ሺህ በላይ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል።
የተመለሱት ዜጎች በ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት ስድስት ወራት በጸጥታ ከተፈናቀሉ 475 ሺህ 384 ወገኖች መካከል መሆኑን አመልክተዋል።።
አብዛኞቹ ወገኖች የተፈናቀሉት በክልሉ ከመተከል እና ካማሽ ዞኖች እንደሆኑ ጠቁመዋል።
ወደ ቀያቸው ከተመለሱት 111 ሺህ ገደማ ዜጎች የማጠናከሪያ ድጋፍ ተደርጎላቸው ከተረጂነት እንዲወጡ ተደርጓል ነው ያሉት ኮሚሽነር ታረቀኝ።
ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸውን የተመለሱት የዝናብ ወቅት ካለፈ በኋላ በመሆኑ በቀጣይ ስድስት ወራትም ሰብዓዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አመልክተዋል።
የተፈናቀሉ ወገኖች አሁንም በመተከል ዞን ጉባ ፣ጉብላክ፣ዶቢ እንዲሁም በአሶሳ ዞን ባምባሲ መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙም በመጠቆም።
ተፈናቃዮችን በመመለሱ ሂደት የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት ከፍተኛ በጀት ስራ ላይ አውሏል ያሉት ኮሚሽነሩ የፌደራል መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ያደረጉት ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል።
ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ከመመለስ በተጓዳኝ በዘላቂነት ለማቋቋም ከሶስት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ የሚተገበር ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱን ጠቁመዋል።
በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ወደ ቀያቸው የተመለሱት እና በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ በሚገባ የማቅረቡ ስራ በትኩረት እንደሚሰራ ነው ኮሚሽነሩ ያስረዱት።
ወደ ቀያቸው የተመለሱ ወገኖች በበኩላቸው በቤኒሻንጉል ክልል መንግስት እና በሌሎች የሚመለከታቸው አካላት የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት መጠናከር እና መጨመር እንዳለበት ገልጸዋል።
በዘላቂነት ተቋቁመው ከተረጂነት የሚላቀቁበትን ሁኔታ መንግስት እንዲያመቻች ጠይቀዋል።
ዜጎቹ ራሳቸውን ከተረጂነት በመላቀቅ ወደ መደበኛ ሕይወት ለመመለስ እና የአካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።