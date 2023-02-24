ሴት ሰራተኞችን በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች የሚያግዙ ስራዎችን እየተከናወኑ ነው – የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ

ሐዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሴት ሰራተኞችን በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ ጉዳዮች የሚደግፉና የሚያበረታቱ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ።
ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን ዛሬ በኢንዱስትሪ ፓርኩ ተከብሯል።
የፓርኩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ አሸናፊ እንዳሉት “በፓርኩ ውስጥ ካሉ ከ27 ሺህ በላይ ሰራተኞች 85 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው።”
ሴቶችን በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች ማገዝና ማብቃት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በኢንዱስትሪ ፓርኩ 5ሺህ 200 የሚሆኑ ሴት ሰራተኞችን በሸማቾች ሕብረት ስራ በማደራጀት የፍጆታ ዕቃዎችን በቀላሉ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያገኙበትን ሁኔታ ተመቻችቶ በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በፓርኩ ውስጥ የሚያገኙትን የጤና አገልግሎት በነጻ ማግኘት እንዲችሉ እየተሰራ ነው መሆኑን አቶ ማቴዎስ ገልጸዋል።
ወላድ የፓርኩ ሰራተኞች ልጆቻቸውን የሚያውሉበት የሕፃናት ማቆያ መገንባቱንም ጨምረው ጠቁመዋል።
ሴት ሰራተኞች በማህበራዊ ሕይወትም ሆነ በስራ እንቅስቃሴያቸው የሚገጥሟቸውን ችግሮች በሕግ አግባብ እንዲፈቱ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ነው ያብራሩት።
በፓርኩ አቅራቢያ የኪራይ ቤት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ለማድረግ ቤት ከሚያለሙ የግል ባለሀብቶችና ከሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከሚገኙ ኩባንያዎች መካከል በኢትዮጵያ የኢፒክ የጨርቃ ጨርቅ አምራች ኩባንያ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሮሂት ናኢር በበኩላቸው 1 ሺህ 500 ከሚሆኑት የኩባንያው ሰራተኞች መካከል “80 በመቶ የሚሆኑት” ሴቶች ናቸው ብለዋል።
ሴቶች በተለይ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ላይ ውጤታማ ከመሆናቸው ባሻገር ለኢንዱስትሪው ዘላቂነት የሚጫወቱት ሚና ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በስራቸው የተሻለ አፈጻጸም ለሚያስመዘገቡ ሴት ሰራተኞች የደመወዝ ጭማሪና ሌሎች የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋቱን አመልክተዋል።
በዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን አከባበር ላይ የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የስራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች እና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል።