በሐረሪ ክልል የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር መተግበሪያ ዛሬ ይፋ ተደረገ

ሐረር ፤ የካቲት 17/2015 (ኢዜአ) በከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የለማ የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳር መተግበሪያ ዛሬ በሐረሪ ክልል ይፋ ተደረገ።
የከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሄለን ደበበ መተግበሪያውን በክልሉ ባስጀመሩበት ወቅት፤ የዜጎች የመኖሪያ ቤት ጥያቄ አንገብጋቢና ፈታኝ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል፡፡
በሀገሪቱ ከተሞች በቤት አቅርቦትና ፍላጎት መካከል ሰፊ ክፍተት እንደሚስተዋልም ጠቅሰዋል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ በቤቶች መረጃ አያያዝ ና አስተዳደር ላይ ባለው ሰፊ ክፍተት የከተማ ቤቶችን በቁጥር ማወቅ ባለመቻሉ ፍትሃዊ ያልሆነ የቤት ክፍፍል እንዲኖርና የመልካም አስተዳደር ችግር ምንጭ እየሆነ መምጣቱንም ሚኒስትር ዴኤታዋ አመልክተዋል፡፡
በዘርፉ ያሉትን ችግሮች በማቃለል ቤቶች በአግባቡ ለማስተዳደርና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚኒስቴሩ የለማው መተግበሪያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስረድተዋል።
በፍጥነት እያደገ የመጣውን የከተማ መኖሪያ ቤት ጥያቄ መመለስ በተለይ በዝቅተኛና መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላያ ያሉ ዜጎችን የመኖሪያ ቤት ችግር የመፍታት ሃላፊነት የተጣለው በሴክተሩ ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
ችግሩን በመንግስት ብቻ መፍታት አዳጋች በመሆኑ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የግል ሴክተሩን በዘርፉ በማሳተፍ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለለማው የከተማ ቤቶች መረጃ አስተዳደር መተግበሪያ ውጤታማነት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
መተግበሪያው የሚኖረውን ፋይዳ በተመለከተ የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት በሚኒስቴሩ የቤቶች መረጃ አስተዳደር ስርዓት ዴስክ ሃላፊ አቶ አበራ አመንታ፤ የቤቶች ልማትን ማፋጠን፣ የቤቶች አያያዝና አስተዳደርን ማሻሻል ችግሩ የሚፈታባቸው መንገዶች መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
የቤቶች መረጃን በአግባቡ አለመያዝ የመንግስት ቤቶችን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ግል እንዲዞሩና ህገ ወጥ ግንባታ እንዲስፋፋ እያደረገ በመሆኑ መረጃዎችን አደራጅቶ በመጠቀም ችግሩን ለመፍታት መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
በቤት ፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት ለማጥበብ መተግበሪያው ያለው ፋይዳ የጎላ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
የሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽ ቢሮ ተወካይ አቶ ረይስ ዩሱፍ በበኩላቸው፤ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እንዲሁም የቀበሌ እና ቁጠባ ቤቶችን ለማህበረሰቡ ተደራሽ በማድረጉ ሂደት በክልሉ ባለው የመረጃ ክፍተት ያጋጠመውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለማቃለል መተግበሪያው የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል፡፡