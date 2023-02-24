በሰሜን ወሎ ዞን ጉዳት ለደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች የቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ወልዲያ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 በሰሜን ወሎ ዞን በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ሰባት ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ሪሊፍ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትን በማስተባበር የተደረገ መሆኑ ተገልጿል።
የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰለሞን አበጋዝ እንዳሉት፣ ድጋፉ የተደረገው በደረሰባቸው ጉዳት የመማር ማስተማር ሥራቸው ላይ ተፅዕኖ ለደረሰባቸው ሰባት ትምህርት ቤቶች ነው።
ድጋፉም 565 የተማሪ መቀመጫ ወንበር፣ ጠረጴዛ እና መደርደሪያዎች ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል።
ለወልዲያ ከተማ ለሚገኙ አራት አንደኛ እና አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣በጉባላፍቶ ወረዳ ለሚገኙ ሁለት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ለቆቦ ቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጅ ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል።
የወልዲያ ከተማ ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋማርያም ይመር በበኩላቸው በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶች መልሶ ወደ ተሟላ መማር ማስተማር ስራቸው ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።