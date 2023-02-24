በደቡብ ወሎ ዞን በግማሽ ዓመቱ ከ80 ሺህ በላይ ዜጎች አዲስ የስራ እድል መፈጠሩ ተገለጸ

ደሴ (ኢዜአ) የካቲት 17/ 2015 በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን በግማሽ ዓመቱ ከ80 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የዞኑ ስራና ስልጠና መምሪያ አስታወቀ፡፡
የዞኑ ስራ እድል ፈጠራ ምክር ቤት የግማሽ ዓመቱን የዕቅድ አፈጻጸም ግመገማ መድረክ ዛሬ በደሴ ከተማ አካሂዷል።
በዞኑ የስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደምስ እንድሪስ በመድረኩ ላይ እንደገለጹት በዞኑ ያሉ የልማት ጸጋዎችንና ሃብቶችን በመለየት ለስራ እድል ፈጠራ ለማዋል እንቅስቃሴ ተደርጓል።
በዚህም በተያዘው በጀት ዓመት በዞኑ ከ130 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ሁሉን አቀፍ ርብርብ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
በተደረገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴም በግማሽ ዓመቱ ከ80 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በተለያዩ የሙያ ዘርፎች አዲስ የስራ እድል መፍጠር መቻሉን አስረድተዋል።
የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ወገኖች መካከልም ከ2 ሺህ በላይ የሚሆኑት ከአረብ አገራት ስደት የተመለሱ ወገኖች መሆናቸውን አመልክተዋል።
ለስራ ዕድል ፈጠራ ስራውም ከተለያዩ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ከ112 ሚሊዮን ብር በላይ ብድርና 127 ሄክታር መሬት ለመስሪያና መሸጫ ቦታ መሰጠቱን አስረድተዋል፡፡
የስራ እድሉን መፍጠር የተቻለውም በከተማ ግብርና፣ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት፣ በእንጨትና ብረታ ብረት፣ በእደ ጥበብ፣ በአገልገሎትና ሌሎች ዘርፎች መሆኑን አመልክተዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ በህገ ወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩ 217 የመስሪያና መሸጫ ሸዶችን በማስመለስ አዲስ የስራ እድል ለተፈጠረላቸው ወገኖች ማስተላለፍ ተችሏል፡፡
በቀጣይ ወራት ለቀሪ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠርም በቅንጅት ርብርብ ይደረጋል ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን በበኩላቸው የዞኑን የተፈጥሮ ፀጋ ተጠቅመን ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል፡፡
በግማሽ ዓመቱ ያከናወናቸው የስራ እድል ፈጠራ ስራዎች መልካም ቢሆኑም ካለው የስራ አጥ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ስራ የሚጠይቅ ነው ብለዋል።
በዚህም እያንዳንዱ ወረዳና የከተማ አስተዳደር ህብረተሰቡን ያሳተፈ የስራ አጥነትን ችግርን የማቃለል ስራ በቀጣይነት ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡