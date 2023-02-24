ሸገር ከተማ አርሶ አደሮችን አቅፋ ኢኮኖሚዋን በግብርና የምትደግፍ ከተማ እንድትሆን ይሰራል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ሸገር ከተማ አርሶ አደሮችን አቅፋ ኢኮኖሚዋን በግብርና የምትደግፍ ከተማ እንድትሆን በትኩረት እንደሚሰራ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
የሸገር ከተማ ምስረታ ላይ ያተኮረ ውይይት ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የተለያዩ አካላት በተሳተፉበት ዛሬ ተካሄዷል።
አዲስ የተመሰረተው ሸገር ከተማ የረጀም ጊዜ የአካበቢውን ሕዝብ ጥያቄ መመለስ የሚያስችል እንደሆነ ፕሬዚዳንት ሽመልስ ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም ከተሞች ሲስፋፉ አርሶ አደሮችን አፈናቅለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሲያስክትሉ እንደነበርም አስታውሰዋል።
ሸገር ከተማ ግን አርሶ አደሮች ከቄያቸው ሳይፈናቀሉ መደበኛ የግብርና ስራቸውን እየሰሩ ኢኮኖሚውን የሚያግዙባት ትሆናለችም ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት የታለመው እቅድ እንዲሳካ የከተማዋን አጠቃላይ ስራ የሚመራው በከፍተኛ ትኩረት እንደሆነም አመላክተዋል።
አቶ ሽመልስ አክለውም የክልሉ መንግሥት ከተማዋን የተሻለች ለማድረግ የጀመረውን እንቅስቃሴ ሁሉም ዜጎች በሙያቸውና በዕውቀታቸው እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል።
በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የክልሉ ከተማ ክላስተር አስተባባሪ አቶ መስፍን መላኩ በበኩላቸው የከተማዋ መመሥረት የህዝቡን ተጠቃሚነት የበለጠ ለማሳደግ ነው ብለዋል።
የሸገር ከተማ ምስረታ አርሶ አደሮችን በማቀፍ ሁሉንም ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ዕድል እንደሚፈጥርም ገልጸዋል።
ከተማዋን የስራ ፈጠራ እና የምርታማነት ማዕከል እንድትሆን እንዲሁም የአገልግሎት አሰጣጡም ፈጣንና የተቀላጠፈ እንዲሆን በትጋት ይሰራል ብለዋል።
የከተሞች እድገት ዋናው ጥቅሙ የኢኮኖሚ እድገት ብቻ ሳይሆን የሕዝብ ኑሮ ለመለወጥ ጭምር ትልቅ ፋይዳ አለው ያሉት ደግሞ የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ናቸው።
በዚሁ መሰረት የሸገር ከተማ የአሁኑን ትውልድ ታሳቢ ያደረገ የተሻለች የወደፊት ከተማ እንድትሆን የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ሸገር ከተማ የተመሰረተበትን ዓላማ እንዲያሳካ በተለይ ‘መዋቅራዊ ፕላኑ’ አስፈላጊውን ትኩረት ሊያገኝ ይገባል ብለዋል።
በተጨማሪም ከተማዋን በሁሉም መልኩ ማስተሳስር አስፈላጊ መሆኑንና ሁሉንም አካታት ተጠቃሚ ለማድረግ በዕውቀት ሊመራ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በእለቱ የከተማዋን ልማትና እድገት በሙያና በእውቀት ለማገዝ 15 አባላት ያሉት አማካሪ ቦርድም በይፋ ተመስርቷል።