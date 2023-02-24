ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ የድሬዳዋ አስተዳደር በልዩ ትኩረት ይደግፋል- ከንቲባ ከድር ጁሃር

ድሬደዋ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 ለትምህርት ጥራት መረጋገጥና በብሔራዊ ፈተናዎች የተሻለ ውጤት እንዲመጣ አስተዳደሩ በልዩ ትኩረት እንደሚደግፍ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር አሰታወቁ።
በ12ኛ አገር አቀፍ ፈተና የተሻለ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች አስተዳደሩ ሽልማት በማበርከት ወደ ተመደቡበት ከፍተኛ የትምህርት ተቋም አሸኛኘት አድርጎላቸዋል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት ከንቲባ ከድር ጁሃር እንደተናገሩት፤ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው የሪፎርም ስራ በድሬዳዋ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
የነገ ሀገር ተረካቢ የተማረ ትውልድ በጥራት ለማፍራትና ተማሪዎች ከኩረጃ ተላቀው በራሳቸው ጥረት ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲገቡ የተጀመረውን ጥረት ከዳር ለማድረስ ርብርብ እንደሚደረግ ገልጸዋል።
በአስተዳደሩ ዘንድሮ የሚፈተኑ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ በሁሉም መስክ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ጠቁመው፤ የትምህርት ጥራትን መጠበቅ የሀገርን መሠረትና ቀጣይነት ማፅናት ይሆናል ብለዋል።
ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ የድሬዳዋ አስተዳደር በልዩ ትኩረት ይደግፋል ያሉት ከንቲባ፤ በቀጣይ ለትምህርት ጥራት ቦታ የማይሰጡ ትምህርት ቤቶች እስከ መዝጋት የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድም አሳስበዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ በበኩላቸው፤ እንደ ድሬደዋ በቀጥታ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ያለፉት 250 ተማሪዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም መንግስት የማጠናከሪያ ትምህርት ወስደው በሚያመጡት ውጤት ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲቀላቀሉ የተፈቀደላቸው 931 ተማሪዎች መኖራቸውንም አክለዋል።
የአምናውን ውጤት በመንተራስ ዘንድሮ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን አመልክተዋል።
ዛሬ የተሸኙት ተማሪዎች በቀጣይ በፅናት ትምህርታቸውን ተከታትለው በዕውቀታቸው ድሬዳዋን ብሎም ሀገርን ለማስጠራት መትጋት ይገባቸዋል ያሉት ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ናቸው።
የበለፀገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ በትምህርት ጥራት ላይ መረባረብ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል።
ሽልማቱ ከተበረከተላቸው ተማሪዎች መካከል ተማሪ ያሬድ ጡዑም በራስ ጥረት እና ብቃት ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለፍ አስደሳች መሆኑን ገልጿል።
ሽልማቱ በቀጣይ የትምህርት ተልዕኮ ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያበረታታው ተናግሯል።
ተማሪ ኢማን ሙክታርም ሁሉም የጥረቱን ውጤት ያገኘበት የፈተና አሰጣጥ ኩረጃን የሚከላከልና ተማሪዎች በራሳቸው ችሎታ እንዲተማመኑ ያደርጋል።
ከአምስት መቶ እስከ 613 ነጥብ ላመጡት 12 ተማሪዎች ከሰባት ሺህ እስከ አስር ሺህ ብር አስተዳደሩ ሽልማት አበርክቷል።
በዩኒቨርሲቲዎች በተሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከድሬዳዋ አስተዳደር የወሰዱት 3ሺህ 726 ተማሪዎች መሆናቸው ተገልጿል።