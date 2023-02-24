ህዝቡን ተጠቃሚ ያደረጉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስኬቶች ተመዝግበዋል-ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዳማ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት ስድስት ወራት በርካታ ፈተናዎችን በመቋቋም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስኬቶችን ማስመዝገብ ተችሏል ሲሉ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር የስድስት ወራት የመንግስትና የፓርቲ የስራ አፈፃፀም ግምገማና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ መድረክ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንደገለፁት ባለፉት ስድስት ወራት የከተማዋን ሰላምና እድገት በዘላቂነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ተከናውነዋል።
የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንፃር አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን የገለፁት ከንቲባዋ “የተገኙት ውጤቶች በርካታ ፈተናዎችን ተቋቁመን ያስመዘገብናቸው ናቸው” ብለዋል።
ፈተናዎችን በመቋቋም በከተማዋ ዘላቂ ሰላም የሚያረጋግጡና የህዝቡን የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የመለሱ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
የከተማዋን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደረጉ የሁለተኛ ዙር የ90 ቀናት የልማት ስራዎች፣ የከተማዋን ፅዳትና ውበት ለማስጠበቅና የህብረተሰቡን የኑሮ ወድነት ለማቃለል ዘርፈ ብዙ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ጠቅስዋል።
በተመሳሳይ በፓርቲ ስራ አበረታች ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰው “መድረኩ በቀጣይ የፓርቲና የመንግስትን ስራ በላቀ ደረጃ ለመፈፀም ተጠያቂነት የምንወስድበት ነው” ሲሉም አመልክተዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ በበኩላቸው መድረኩ አመራሩ ተጨማሪ አቅምና ሃይል እንዲገነባና በቀጣይ የህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ ስራዎች ላይ በአንድነት እንዲረባረብ ለማስቻል ያለመ ነው” ብለዋል።
በመድረኩ ባለፉት ስድስት ወራት የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ተለይተው ቀጣይ የአፈፃፀም አቅጣጫዎች ተጠያቂነትን ባማከለ መልኩ እንዲከናወኑ የጋራ ግንዛቤና ተግባቦት የሚፈጠርበት መሆኑንም አመልክተዋል ።
በበጀት ዓመቱ የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት የአመራር የተግባር አንድነት ለመፍጠርና ጥፋት የታየባቸው አመራሮች ላይ በቀጣይ የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ጭምር ያለመ መሆኑን አስታውቀዋል።