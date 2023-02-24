በደቡብ ክልል በተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ በቀን 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህዝብ እየተሳተፈ ነው–የክልሉ ግብርና ቢሮ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 በደቡብ ክልል በዘንድሮው የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ በቀኑ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህዝብ በመሳተፍ ላይ እንደሚገኝ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትልና የተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አንደኛ ሽናሌ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ ዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀምን በማስፈን ለግብርና ምርታማነት ማደግ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እየተሰራ ነው።
በዘንድሮ የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት በ3 ሺህ 103 ተፋሰስ እና 293 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ዋና ዋና የተፋሰስ ልማት ስራዎች ለማከናወን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በተለይ የአካባቢ መራቆትንና የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን ለመከላከል፣ የአፈርና ውሃ እቀባ ስራን ለማጠናከር እንዲቻል የጠረጴዛማ እርከን ስራን በልዩ ትኩረት ለመምራት እቅድ መነደፉን ተናግረዋል።
በተለይ የተቦረቦሩና ለልማት የማይውሉ መሬቶችን ወደ ልማት ለማስገባት ከ13 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ጠረጴዛማ እርከን ለማከናወን ርብርብ እየተደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ባለፈው ዓመት ከነበረው ተሞክሮ በመውሰድ ዘንድሮ የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል።
ለ35 ቀናት በሚካሄደው የዘንድሮ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች በህብረተሰቡ ባለቤትነትና በተሻለ የእቅድ ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው፤ በየእለቱ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሰዎች ተሳትፎ እያደረጉ እንደሆነ ተናግረዋል።
በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያት የተራቆተ 67ሺህ ሄክታር መሬትን ከሰውና እንስሳሰት ንኪኪ በመከለል ውሃን ለማስረግና ለመያዝ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚከናወኑ ገልጸዋል።
በክልሉ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራዎችን በጥራትና በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህም 4 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ስራ በህብረተሰቡ እንደሚሰራ አቶ አንደኛ አመላክተዋል።
ሥነ አካላዊ ስራዎች በሥነ ህይወታዊ ስራዎች ሲደገፉ ነው ዘላቂ ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ያሉት ምክትል ኃላፊው፤ አሁን የተፋሰስ ልማት በሚካሄድባቸው ስፍራዎች 300 ሚሊዮን ያህል ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
በክልሉ የስልጤ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀያቱ ሙክታር በበኩላቸው በዞኑ ባለፉት 12 ዓመታት በተሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎች የተራቆተ መሬት ማገገም መቻሉንና ምርታማነት መጨመሩን ገልጸዋል።
በእነዚህ ዓመታት ከተከናወኑ ስራዎች መካከል በ184ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ስነ-አካላዊ ስራዎች በማከናወን አሲዳማነትን በመከላከልና እርጥበትን ማሻሻል እንደተቻለ ተናግረዋል።
በስልጤ ዞን የሁልባራግ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሙባረክ ኑርገባ ወረዳው ለጐርፍ ተጋላጭ በመሆኑ መሬቱ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበት እንደነበር አስታውሰዋል።
በተከታታይ በተከናወኑ የተፋሰስ ልማት ስራዎች የተጐዱ አካባቢዎችን በተለያዩ እፅዋት መሸፈን በመጀመራቸው ለሰብል ልማት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩንና ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭነቱ እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል።
ባለፉት ዓመታት በተሰራው የተፋሰስ ልማት የጎርፍ ተጋላጭነትን መቀነሱን፣ ለእንስሳት የሚሆን በቂ መኖና ለቤት መስሪያ የሚሆን ሰንበሌጥ ሳር በማግኘት ተጠቃሚ መሆናቸውን አርሶ አደር ኑርሰቦ ኡስማን እና ባርቱጋ ያሲን ገልጸዋል።
ሁሉም አርሶ አደር የተፋሰስ ልማት ያለውን ዘላቂ ጥቅም በመረዳት ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ዘንድሮ እየተካሄደ ባለው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ከምንጊዜውም የተሻለ ስራ ለመስራት እየተረባረቡ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።