በአዲስ አበባ በቀን 75ሺህ ሜትሪክ ኩዩብ ውኃ የሚያመርት የውኃ ልማት ፕሮጀክት ወደ ሥራ ለማስገባት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 በአዲስ አበባ በቀን 75ሺህ ሜትሪክ ኩዩብ የሚያመርት የውኃ ልማት ፕሮጀክት ወደ ሥራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን ገለጸ።
የባለሥልጣኑ የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ሰርካለም ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለፁት በመዲናዋ የውሃ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም እየተሰራ ነው ብለዋል።
ለዚህም ከገጸ ምድርና ከከርሰ ምድር ውሃ አጣርቶ በማምረት ለኅብረተሰቡ ተደራሽ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው ከገጸ ምድር የሚገኘው ውኃ ከለገዳዲ፣ ገፈርሳና ከድሬ ግድብ መሆኑን አብራርተዋል።
ከከርሰ ምድር ደግሞ ከ220 በላይ ከሚሆኑ ጉድጓዶች ውሃ እየተመረተ መሆኑን አብራርተዋል።
አሁን ላይ በአዲስ አበባ ያለው የውኃ ፍላጎት 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ሜትሪክ ኪዩብ ሲሆን በአንጻሩ ከተማዋ ለነዋሪዎቿ ማቅረብ የምትችለው 725 ሺህ ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ ነው ብለዋል።
በመዲናዋ የሪል ስቴቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሆቴሎችና ፋብሪካዎች መስፋፋት ለውሃ ፍላጎቱ መጨመርና ከአቅርቦት ጋር እንዳይጣጣም አድርጓል ነው ያሉት።
ይህንንም ተከትሎ ከ1ሺህ 50 በላይ ቦታዎች ላይ በፈረቃ እንደሚሰራ ገልጸው ይህንን የውኃ ፍላጎት ለማጣጣም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው ያመላከቱ።
ለአብነትም በተያዘው በጀት ዓመት መገባደጃ ላይ በቀን 75 ሺህ ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ አምርቶ ለሥርጭት ለማብቃት የሚያስችለውን ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ሌሎች አዳዲስ የውሃ መሰረተ ልማቶችን ለማልማት እቅድ መያዙንም ዳይሬክተሯ ጠቁመዋል።
የውኃ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም ከፍተኛ የውሃ ኃብት የሚጠቀሙ ድርጅቶች የራሳቸውን ጉድጓድ አልምተው እንዲጠቀሙ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከእነዚህ ድርጅቶች መካከልም የፔፕሲ ለስላሳ መጠጦች ፋብሪካ ተጠቃሽ መሆኑን ጠቁመዋል።
ባለሥልጣኑ ተደራሽነት ላይ ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት የውሃ ኔትዎርክ ላይ ከፍተኛ ሥራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አንስተዋል።
የተደራሽነት ችግር ባለባቸው አዳዲስ አካባቢዎች ጥናትን መሰረት ያደረገ ሥራ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ የመጠጥ ውሃን በቁጠባና በአግባቡ እንዲጠቀምም ዳይሬክተሯ አሳስበዋል።