የአውሮፓ ሕብረት ፓርላማ እና የኢፌዴሪ የፓርላማ አባላት በኮቪድ-19 የመከላከል እርምጃዎች ዙሪያ የልምድ ልውውጥ አደረጉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 16/2015 የአውሮፓ ሕብረት የፓርላማ አባላት እና የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የኮቪድ-19 ሥርጭትን ለመከላከል በወሰዷቸው እርምጃዎች ዙሪያ የልምድ ልውውጥ አደረጉ።
የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና፣ የማህበራዊ ልማት፣ የባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና ከአውሮፓ ሕብረት የፓርላማ አባላት ልዑካን ቡድን ጋር ኮቪድ-19ን መከላከል በማስመልከት ልምድ ተጋርተዋል።
በልምድ ልውውጡ የሁለቱ ፓርላማ አባላት በወቅቱ ስለተወሰዱ የመከላከል እርምጃዎች ዙሪያ ተሞክሯቸውን በማስታወስ በስፋት ተወያይተዋል።
በምክር ቤቱ የጤና፣ ማህበራዊ ልማት፣ ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተወካይ ዶክተር አብዱሰመድ ሁሴን፤ ወረርሽኙን በመከላከል ሂደት የአስቸኳይ ጊዜ ከማወጅ ጀምሮ የተከናወኑ ተግባራትን በዝርዝር አስረድተዋል።
በተለይም የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ አጠቃላይ ሚዲያውና የሚመለከታቸው ተቋማት በመከላከል ሥራው የነበራቸውን ሚናም ጠቅሰዋል።
በዚህም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል።
የአውሮፓ ሕብረት ፓርላማ የኮቪድ-19 ልዩ ኮሚቴ ካትለን ቫን፤ ኢትዮጵያ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የሰጠችው ምላሽ የሚደነቅ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የአውሮፓ ሕብረት ፓርላማ ልዑክ ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ፓርላማ አባላት ጋር ያደረገው የልምድ ልውውጥ ጠቃሚ ግብዓት የተገኘበት መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም በቀጣይ በተለይም በጤናው ዘርፍ ትብብራችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል።