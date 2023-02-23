የጋምቤላ ህዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መደበኛ ጉባኤ አዋጆችን፣ ሹመቶችንና ሌሎች ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ

ጋምቤላ (ኢዜአ) የካቲት 16/2015 የጋምቤላ ህዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስድስተኛ ምርጫ 2ኛ የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ አዋጆችን፣ ሹመቶችንና ሌሎች ውሳኔዎችን በማሳለፍ ዛሬ ምሽት ተጠናቀቀ።
በክልሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን አምርሮ በመታገል የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅዶችን ስኬታማ ለማድረግ አመራሩ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ- ጉባኤ አሳስበዋል።
ጉባኤው በሁለት ቀናት ቆይታው በክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት እቅድ አፈፃፀም ዙሪያ በስፋት ከመከረ በኋላ የቀጣይ ስድስት ወራት የተከለሰ የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅድና ሶስት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ በማጽደቅ ነው የተጠናቀቀው።
እንዲሁም የ27 የከፍተኛና የወረዳ ዳኞችና የሶስት የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች ሹመት መርምሮ ያጸደቀ ሲሆን የስነ-ምግባር ችግር ያለባቸውን የሁለት የወረዳ ዳኞች ጉባኤው አሰናብቷል።
የምክር ቤት ምክትል አፈ- ጉበኤ ወይዘሮ ትሁት ሐዋሪያት ጉባኤው ሲጠናቀቅ እንዳሉት ሙስና ብልሹ አሰራሮችን አምርሮ በመታገል በህዝቡ ለሚነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት አመራሩ በትጋት ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
በተለይም ህዝቡን እየፈተኑት ያሉት የኑሮ ውድነት፣ የነዳጅ ስርጭትና አቅርቦት፣ የትራንስፓርትና ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት በየደረጃው የሚገኙ አስፈፃሚ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ባለፈው ግማሽ ዓመት የታዩትን ጠንካራ ጎኖች በማጠናከርና ድክመቶችን በማረም በቀጣይ ስድስት ወራት የተሻለ የእቅድ አፈፃፀም ለማስመዝገብ አመራሩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በምክር ቤቱ የጸደቁ የልማትና የመልካም አስተዳድር እቅዶች በአግባቡ ተፈፃሚ መሆናቸውን በመከታተሉና በመቆጣጠር ረገድ የተጀመሩት ሰራዎች በቀጣይም ተጠናክረው የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል ምክትል አፈ- ጉባኤዋ።