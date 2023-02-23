የአድዋ ድል በዓል አፍሪካዊ ፋይዳዎቹ በትውልድ ውስጥ እንዲያብብ በሚያጠናክሩ ዝግጅቶች በድሬዳዋ እናከብረዋለን – ከንቲባ ከድር

ድሬደዋ(ኢዜአ) የካቲት 16 ቀን 2015 የጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆነው የአድዋ ድል በዓል ዘንድሮ ሀገራዊና አፍሪካዊ ፋይዳዎቹ በትውልድ ውስጥ እንዲያብብ በሚያጠናክሩ ዝግጅቶች እናከብረዋለን ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር አስታወቁ።
127ኛው የአድዋ የድል በዓል በድሬዳዋ ለማክበር በተደረገው ዝግጅት ዙሪያ ለዚሁ የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ዛሬ ተወያይቷል።
የአብይ ኮሚቴው አስተባባሪ ከንቲባ ከድር ጁሃር በወቅቱ፤ የጥቁር ህዝቦች ኩራትና የነፃነት ምሳሌ የሆነው የአድዋ ድል በዓል አለም አቀፍ ገፅታ ተላብሶ ማክበር ይገባናል ብለዋል።
የአድዋ የድል በዓል በተለይ የኢትዮጵያውያን ህብረ- ብሔራዊና የፀና አንድነት ምሳሌ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህንን ትውልዱ አንድነቱን አጠናክሮ ለቀጣይ ድል ስንቅ አድርጎ እንዲጠቀም በሚያግዙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
የጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆነው የአድዋ ድል በዓል ሀገራዊና አፍሪካዊ ፋይዳዎቹ በትውልድ ውስጥ እንዲያብብ በሚያጠናክሩ ዝግጅቶች እናከብረዋለን ሲሉ ከንቲባ ከድር አስታውቀዋል።
ትውልዱ ከአባቶቹ ትምህርት በመውሰድ የተጀመረውን የሰላም፣ የልማትና የብልጽግና ጉዞ ዳር ለማድረስ መረባረብ እንዳለበት መልዕክት አስተላልፈዋል።
የአብይ ኮሚቴ አባልና የብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሻኪር አህመድ በበኩላቸው ፤ የድሉ በዓል የህዝብ ከፍታና የሀገርን ሉአላዊነት መረጋገጥን በሚያንፀባርቁ መልዕክቶች ይከበራል ብለዋል።
የአድዋ ድል የጥቁር ህዝቦች በሙሉ የነጻነት በዓል በመሆኑ አለምአቀፍ ገፅታው እንዲደምቅ የማድረግ ተግባራት ላይ ሁልጊዜም መረባረብ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ከአድዋ ድል በዓል አዲሱ ትውልድ ለሀገር ከፍታ ፣ ነፃነትና ክብር አባቶች የከፈሉትን መስዋዕትነት በአግባቡ በመረዳት ኢትዮጵያን በሁሉም ዘርፎች ታላቅና ኃያል ለማድረግ መረባረብ እንዳለበት የተናገሩት ደግሞ የኮሚቴው አባልና የድሬዳዋ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ ናቸው።
አብይ ኮሚቴው ዛሬ ባካሄደው ውይይት ላይ የአስተዳደርና የሌሎችም ዘርፎች አመራሮች የተሳተፉ ሲሆን፤ የአድዋ በዓል በድሬዳዋ ኢትዮጵያውያንን በሚያስተሳስሩና አንድነትን በሚያፀኑ ተግባራት ለማክበር ዝግጅት መደረጉም ተገልጿል።
127ኛው አድዋ ድል በዓል በድሬዳዋ በሚቀጥለው ሀሙስ በምድር ባቡር አደባባይ እንደሚከበር ተመልክቷል።