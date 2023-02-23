የአፍሪካ ህብረት ልማት ኤጀንሲ ኢትዮጵያ እያከናወነች ያለውን ልማት ለመደገፍ ዝግጁ ነው- የኤጀንሲው ዋና ስራ አስፈጻሚ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 16/2015 የአፍሪካ ህብረት የልማት ኤጀንሲ ኢትዮጵያ እያከናወነች ያለውን ልማት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን የኤጀንሲው ዋና ስራ አስፈጻሚ ናርዶስ በቀለ ገለጹ።
በቀድሞ አጠራሩ የአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት /ኔፓድ/ በመባል የሚታወቀው አሁን ላይ የአፍሪካ ህብረት ልማት ኤጀንሲ የሚባለው የአፍሪካ አገራትን የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች በመደገፍ የማፋጠን ስራ የሚሰራ መሆኑ ይታወቃል።
የኤጀንሲው ዋና ስራ አስፈጻሚ ናርዶስ በቀለ በተለይ ለኢዜአ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች ያከናወነች ያለውን የልማት ፕሮጀክቶች ኤጀንሲው ይደግፋል።
በአሁኑ ወቅት አገሪቱ ያለው የምጣኔ ሃብት እድገት አበረታች መሆኑን ገልጸው ኤጀንሲው አስፈላጊ በሆኑ ዘርፎች ላይ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
በጤና፣ በግብርናና በሌሎች አጠቃላይ የልማት ዘርፎች ላይ የሚሰማሩ የግል ባለሃብቶችን ኤጀንሲው ይደግፋልም ብለዋል።
በአፍሪካ እንደ አህጉር በጤና፣በምግብ ዋስትና የመድሃኒት ፋብሪካዎችን በማቋቋምና ሌሎች እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በመጥቀስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በትብብር እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል።
ኤጀንሲው ባደረገው ጥናት መሰረት በአፍሪካ ከሚገኙ 100 ሚሊዮን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች 92 ሚሊየኑ በኢ-መደበኛ ዘርፍ ላይ የሚገኙ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በመሆኑም በአፍሪካ እድገት ውስጥ የግሉን ድርሻ ለመጨመር ለእነዚህ ኢንተርፕራይዞች የካፒታል አቅርቦት፣ የገበያ ትስስር፣ የአቅም ግንባታና ቢዝነስ ፕላን አቀራረጽ ላይ መስራት ይገባል ነው ያሉት።
በ2050 አፍሪካ ይኖራታል ተብሎ ለተተነበየው 2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ህዝብ ከወዲሁ የስራ እድሎችን ለማስፋት ኢንተርፕራይዞችን ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል።
የአፍሪካ ህብረት የልማት ኤጀንሲ በአህጉሪቱ የሚከናወኑ የልማት ተግባራትን በተለይም የአጀንዳ 2063 ትግበራን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ኤጀንሲው የሰው ሃይል አቅም ግንባታ፣ የኢንዱስትሪ ልማት፣ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ የምግብ ዋስትና እንዲሁም ቀጣናዊ ትስስርን ለማሳለጥ የሚሰራ መሆኑ ታውቋል።