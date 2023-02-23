የአንድነት ፓርክ ባለፉት ሰባት ወራት ከ230 ሺህ በላይ በሚልቁ ቱሪስቶች ተጎብኝቷል

አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 16/2015 የአንድነት ፓርክ ባለፉት ሰባት ወራት ከ230 ሺህ በላይ ቱሪስቶች የጎበኙት መሆኑ ተገለጸ።
የአንድነት ፓርክ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ሃሳብ አመንጪነት የግንባታና የማደራጀት ሥራው በ2010 ዓ.ም ተጀምሮ በ2012 ዓ.ም.ለጎብኚዎች ክፍት የተደረገ የቱሪስት መዳረሻ ሥፍራ ነው።
ፓርኩ በታላቁ ቤተ-መንግሥት ግቢ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በውስጡም ልዩ ልዩ የታሪክ፣ የተፈጥሮና የባሕል ቅርስና መስህቦችን አጠቃሎ የያዘ የተዋበ ሥፍራ ነው።
የአንድነት ፓርክ የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ጌታቸው በየነ፤ የፓርኩን የሰባት ወራት አፈጻጸም በተመለከተ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
የፓርኩ ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ከተደረገበት ዕለት ጀምሮ ከውጭም ይሁን ከአገር ውስጥ የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ ሆኗል።
ባለፉት ሰባት ወራት ከ230 ሺህ በላይ የውጭና የአገር ውስጥ ቱሪስቶች ፓርኩን የጎበኙ መሆኑንና ይህም ከተያዘው ዕቅድ በላይ መሆኑን ገልጸዋል።
በ2014 ዓ.ም ፓርኩን የጎበኙ ቱሪስቶች ቁጥር 360 ሺህ እንደነበር አስታውሰው፤ የጎብኝዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
በመሆኑም በተያዘው በጀት ዓመት ሰባት ወራት ብቻ ከ230 ሺህ በላይ ቱሪስቶች የጎበኙት መሆኑን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
የፓርኩ መገንባት የአገርን ገጽታ ከመገንባት ባለፈ ገቢ በማመንጨት ለሌሎች የልማት ሥራዎች ክንውን እገዛ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በአዲስ አበባ የአንድነት ፓርክ የሚገኝበት ታላቁ ቤተ-መንግሥት በ1878 ዓ.ም. የተቋቋመ 40 ሄክታር ሥፋት ያለው ሰፊ ሥፍራ መሆኑ ይታወቃል።