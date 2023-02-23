በሲዳማ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት ከኦዲት ግኝት 22 ሚሊዮን ብር በላይ ተመላሽ መደረጉ ተጠቆመ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 16 ቀን 2015 በሲዳማ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች ወጪ ሆኖ በኦዲት የተገኘ ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት ገንዘብ ተመላሽ መደረጉን የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ሀላፊ አቶ ታምሩ ታፌ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከግዥ፣ ከጥሬ ገንዘብ አጠቃቀምና ከግብርና ግብዓት ጋር ተያይዞ ያለአግባብ ወጪ የሆነ ከ158 ሚሊዮን ብር በላይ በኦዲት ተገኝቷል።
ከዚህ ውስጥ 84 ሚሊዮን ብር ከአፈር ማዳበሪያ ጋር ተያይዞ ተመላሽ ያልሆነ ቀሪው 74 ሚሊዮን ብር ከግዥና ጥሬ ገንዘብ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያለአግባብ ወጪ የሆነ ብር መሆኑን ጠቁመዋል።
በኦዲት ግኝቱ መሰረት ባለፉት ስድስት ወራት 12 ሚሊዮን ብር ከአፈር ማዳበሪያና 10 ሚሊዮንብ ከግዥና ያለ አግባብ ወጪ የተደረገ ገንዘብ ተመላሽ መደረጉን ገልጸዋል።
እንዲሁም 23 ሚሊዮን ብር ተመላሽ ለማድረግ በህግ ጉዳዩ መያዙን የጠቆሙት አቶ ታምሩ፤ ለተለያዩ ተግባራት የተመደበ ሀብት ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
ከኦዲት ግኝቱ ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ የጭሪ፣ ጎርቼና ወንሾ ወረዳዎች የፋይናንስ ዘርፍ አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው በፍርድ ቤት ጉዳያቸው እየታየ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
በሌሎች ወረዳዎችም በተመሳሳይ በሀብት ብክነት የተጠረጠሩ ሰባት ግለሰቦች ጉዳይ እየተጣራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ሀላፊ ዶክተር አራርሶ ገረመው በበኩላቸው የክልሉን በጀት በተገቢው መንገድ ለተመደበለት አላማ ብቻ እንዲውል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተለይም በተለያዩ መንገዶች የሚባክኑ ሀብቶችን ማስቀረት ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥና የወጪ ቅነሳ ስልት በመቀየስ ወደ ስራ የተገባ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በዚህም በአጠቃላይ ከጨረታና ከግዥ እንዲሁም ከጥሬ ገንዘብ አጠቃቀምና ከግብርና ግብዓት ጋር በተያያዘ የሚንከባለሉ ዕዳዎችን ለማስቀረትና እጃቸው ያለባቸውን ተጠያቂ የማድረግ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የተደራጀና የተቀናጀ በዋናነት የፋይናንስ ስርዓት ለመከተል የኦንላይን አገልግሎት መጀመር ማስፈለጉን አመላክተው፤ ይህም ጊዜንና ጉልበትን ከመቆጠብ ባለፈ ህገወጥ አሰራሮችንና ብክነትን ለማዳን ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም አሁን ላይ በክልሉ ካሉ ከ103 በላይ መስሪያ ቤቶች መካከል 48ቱ ላይ የኦንላይን አገልግሎት መጀመሩን ጠቁመው፤ ይህ ተጠናክሮ በመቀጠል በሁሉም ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያሉት።