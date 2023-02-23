አልማ በደቡብ ወሎና አካባቢው ከ372 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የልማት ፕሮጀክቶችን እያከናወነ ነው

ደሴ (ኢዜአ) የካቲት16/2015 በደቡብ ወሎና አካባቢው ከ372 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የህዝብን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ 136 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን እያከናወነ መሆኑን የአማራ ልማት ማህበር (አልማ) አስታወቀ።
ከልማት ፕሮጀክቶቹ መካከል 11ዱ ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ መሆናቸውም ተገልጿል።
በማህበሩ የደቡብ ወሎና አካባቢው ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባው ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ አልማ ህዝብን ተጠቃሚ በሚያደርጉና ቅድሚያ በሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች ላይ አተኩሮ እየሰራ ነው።
ማህበሩ ነባርና አዳዲስ አባላትን እንዲሁም ድርጅቶችን በማስተባበር መንግስት ከሚሰራቸው የልማት ሥራዎች ጎን ለጎን የልማት ክፍተቶችን ለይቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ በማሻሻል የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ነው አቶ አበባው ያመለከቱት።
“በተያዘው በጀት ዓመትም በደቡብ ወሎና አካባቢው ከ372 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተጠቃሚውን ህዝብ ፍላጎት መሰረት ያደረጉ 136 የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ” ብለዋል።
ከፕሮጀክቶቹ መካከልም 87 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና 25 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማሻሻያና ማስፋፊያ እንደሚገኙበት አስረድተዋል።
ከእዚህ በተጨማሪ 11 ጤና ኬላ፣ 4 ጤና ጣቢያ እንዲሁም 5 ሥራ ዕድል መፍጠሪያ ሼድና ሌሎችም መካተታቸውን ጠቅሰዋል።
“ባለፉት ወራትም 2 ሼድ፣ 2 ጤና ኬላ፣ አንድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማሻሻያን ጨምሮ 11ድ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል” ብለዋል።
አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች እስከ በጀት ዓመቱ ማጠናቀቂያ ድረስ እንደሚጠናቀቁ ጠቁመው፣ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች እስከ 2016 ዓ.ም አጋማሽ ድረስ እንደሚዘልቁ አመልክተዋል።
እንደ አቶ አበባው ገለጻ እነዚህ ፕሮጀክቶች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው ለአገልግሎት ሲበቁም ከ248 ሺህ በላይ ህዝብ ተጠቃሚ ያደርጋሉ።
ፕሮጀክቶች በጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ህብረተሰቡ በጉልበት፣ በገንዘብና በሙያው አስተዋጾ እያደረገ መሆኑና ይህም ለሥራው መፋጠን ጠቀሜታ እንዳለው አስረድተዋል።
ኃላፊው እንዳሉት 895 ከሚደርሱ የማህበሩ አባላት መዋጮ 235 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ወደ ሥራ የተገባ ሲሆን እስካሁንም ከ111 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል።
በቃሉ ወረዳ የቀበሌ 25 ነዋሪ አቶ ዳውድ አሊ በበኩላቸው በአካባቢያቸው ያለው አደም አገር 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከደረጃ በታች በመሆኑና በማርጀቱ በልጆቻቸው ትምህርት ላይ ጫና አሳድሮ መቆየቱን ገልጸዋል።
“በልማት ማህበሩ በተካሄደለት የማስፋፊያ ግንባታ የትምህርት ቤቱ ደረጃው በመሻሻሉ ተደስተናል፣ እኛም ከገንዘብ ድጋፍ ባለፈ በጉልበታችን የሚጠበቅብንን አድርገናል” ሲሉ ተናግረዋል።
የእዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ሐዋ እንድሪስ በበኩላቸው፣ አልማ ባከናወነው የማስፋፊያ ሥራ ልጆቻቸው በተሻለ እንዲማሩ ማድረጉን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት በማህበሩ የደቡብ ወሎና አካባቢው ማስተባበሪያ በ147 ሚሊዮን ብር 29 የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተሰርተው ለአገልግሎት መብቃታቸው መረጃዎች ያሳያሉ።