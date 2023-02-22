የምስራቅ አፍሪካ አገራት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ለመቋቋም በቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ላይ መዋዕለ ነዋያቸውን ማፍሰስ አለባቸው-ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 የምስራቅ አፍሪካ አገራት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ለመቋቋም በቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ላይ መዋዕለ ነዋያቸውን ማፍሰስ እንዳለባቸው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን(ኢጋድ) ዋና ፀሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገለጹ።
ኢጋድ አባል አገራቱ የአየር ንብረት ለውጥ መረጃ አያያዝ ላይ ያላቸውን አቅም ለማጎልበት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።
63ኛው የምስራቅ አፍሪካ አገራት የአየር ንብረት አዝማሚያ ፎረም ዛሬ በኬንያ መዲና ናይሮቢ “ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ለቀውስ አስተዳደር” በሚል መሪ ሀሳብ ተካሄዷል።
የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚፈጠሩ ክስተቶች የጊዜ ገደብ እና ጥንካሬ አሁን ካለበት በቀጣይ ይበልጥ እየጨመረ እንደሚሄድ የኢጋድ ዋና ፀሐፊው ገልጸዋል።
ከዚህ አኳያ የኢጋድ አባል አገራት ተተግባሪ የአየር ንብረት ቅድመ ትንበያ መረጃን የመስጠት አቅማቸውን ማጎልበት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
አገራት እና ማህበረሰቦች ወቅታዊ የአየር ንብረት መረጃ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጹት ዶክተር ወርቅነህ ይሄም የዜጎቻቸውን ደህንነት ለማረጋገጥና ንብረታቸውን ከጉዳት ለመጠበቅ ያስችላቸዋል ብለዋል።
በዚህም ኢጋድ በናይሮቢና ሞቃዲሾ በሚገኙት የአየር ንብረት ለውጥ ትንበያ እና ትግበራ ማዕከላቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ዋና ፀሐፊው ገልጸዋል።
የአየር ንብረት አገልግሎቶች ትግበራ በቀጣናው ዘላቂ ልማትን ለማምጣት ያላቸው ፋይዳ ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል።
የምስራቅ አፍሪካ አገራት የአየር ንብረት አዝማሚያ ፎረም መካሄድ ከጀመረ 25 ዓመት ማስቆጠሩን ከኢጋድ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።