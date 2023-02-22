የጌዴኦና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች አመራሮች የማህበረሰቦች የአብሮነት ትስስርን በማጠናከር የሰላምና የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በጋራ እየሰሩ ናቸው

ዲላ (ኢዜአ) የካቲት 15/2015 የጌዴኦና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች አመራሮች የአጎራባች ወረዳዎችን ማህበረሰቦች የአብሮነት ትስስርን በበለጠ በማጠናከር የሰላምና የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አስታወቁ።
በጌዴኦና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች መካከል ያለውን የልማትና የሰላም ትስስርን ማጠናከር ዓላማ ያደረገ የጋራ የምክክር መድረክ በዓባያ ወረዳ ጓንጎአ ከተማ ተካሂዷል።
በምክክር መድረኩ የተሳተፉ አመራሮች የአጎራባች ወረዳዎችን ማህበረሰቦች የአብሮነት ትስስርን በበለጠ በማጠናከር የሰላምና የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የዲላ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተስፋፅዮን ዳካ እንደገለጹት የምክክር መድረኩ በዞኖቹ አጎራባች ማህበረሰቦችን የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎችን በተቀናጀ አግባብ ለመመለስ አቅም ይፈጥራል።
በተለይ የጉጂና የጌዴኦ ህዝብ የጋራ የእሴቶች ያሉትና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ለዘመናት ያካበተ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከንቲባ ተስፋፅዮን አክለውም ይህን በማጠናከር የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አመራሩ ተቀራርቦ ከመስራት ባለፈ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ለማጎልበት እያደረገ ላለው ጥረት ወሳኝ ነው ብለዋል።
መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋት የአካባቢውን ሁለንተናዊ ትስስር ለማጠናከር የሚያስችል ጥረት እንደሚያደርጉ አስረድተዋል።
የአባያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤዴማ ዋቆ በበኩላቸው፤ የሁለቱን ዞኖች የአጎራባች ወረዳዎችን ማህበረሰቦች በልማት ለማስተሳሰር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አያይዘውም በተደረገው የተቀናጀ ጥረት በአጎራባች ወረዳዎቹ በሰላምና መረጋጋት የተገኘውን ስኬት በመሰረተ ልማት ዘርፎችም እንደሚደገም አረጋግጠዋል።
ለህዝቦች የላቀ ተጠቃሚነት የጋራ ጥረት እንደሚጠይቅ ጠቅሰው፤ የሁለቱን ዞኖች ማህበረሰቦች የአብሮነት ትስስርን በበለጠ ለማጠናከር የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
የጌዴኦ ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባየሁ ኢሳያስ በበኩላቸው የአጎራባች ወረዳዎችን የአብሮነት ትስስር በማጠናከር ህዝቡን የሁለንተናዊ ሰላምና ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የአብሮነት ትስስሩን ለማጠናከር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ ሀላፊው አመልክተዋል።
የገላና ወረዳ ነዋሪ አቶ ነጌሌ ጉሚ በበኩላቸው የጉጂና ጌዴኦ ህዝብ የጋራ እሴት ያለው በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር የተቆራኝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ የእርስ በርስ ግንኙነት በማጠናከር የልማትና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚነቱን በበለጠ ለማረጋገጥ እየተደረገ ላለው ጥረት ስኬት የሚጠበቅበትን እንዲወጣም አሳስበዋል።