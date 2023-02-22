የቀዳማዊ እመቤት ጽህፈት ቤት በአማራ ክልል ያከናወናቸው የልማት ፕሮጀክቶች አተገባበር ለሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች በአርያነት የሚወሰድ ነው

ጎንደር(ኢዜአ)የካቲት15/2015 “የቀዳማዊ እመቤት ጽህፈት ቤት በአማራ ክልል ያከናወናቸው ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶች አተገባበር ለሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች በአርያነት የሚወሰድ ነው” ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ።
በቀዳማዊ እመቤት ጽህፈት ቤት በጎንደር ከተማ በ100 ሚሊዮን ብር የተገነባው የዳቦ እና የዱቄት ፋብሪካ ዛሬ ተመርቆ ሥራ ጀምሯል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በፋብሪካው የምረቃ ስነ-ስርአት ላይ እንደተናገሩት በክልሉ በቀዳማዊ እመቤት ጽህፈት ቤቱ የተከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ፣ በጥራትና በፍጥነት መጠናቀቃቸው ለሌሎች ፕሮጀክቶች በምሳሌነት ይወሰዳሉ።
የልማት ፕሮጀክቶቹ ሀገራዊ ከመሆናቸው በላይ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርጉና ለክልሉ የኢኮኖሚ እድገትም አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ገልጸዋል።
የአማራ ክልል ከልማት ፕሮጀክቶቹ ግንባር ቀደም ተቋዳሽ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ይልቃል፣ “ጽህፈት ቤቱ ደረጃቸውን የጠበቁ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ ከማስረከብ ጀምሮ ለአካል ጉዳተኞች ድጋፍ በማድረግ ፋና ወጊ ተግባር አከናውኗል” ሲሉም አክለዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና ጽህፈት ቤታቸው ላከናወኗቸው የልማት ሥራዎች ክልሉ ከፍ ያለ እውቅና እንደሚሰጥ ዶክተር ይልቃል ገልጸው፣ በክልሉ ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል።
የዳቦና የዱቄት ፋብሪካው ለታላመለት ዓላማ ውሎ ህብረተሰቡ በዘላቂነት ተጠቃሚ እንዲሆን ከተማ አስተዳዳሩና ነዋሪው በባለቤትነት ስሜት እንዲጠቀመው አደራ ያሉት ደግሞ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ናቸው።
ጽህፈት ቤቱ ለህዝቡ የልማት ተጠቃሚነት የጀመረውን ሥራ አጠናክሮ እንደሚቀጠልም አረጋግጠዋል።
ሰላም የሁሉም መሰረት በመሆኑ ህዝቡ የሰላሙ ባለቤትና ጠባቂ እራሱ መሆኑን በአግባቡ ተገንዝቦ ሁሌም ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ በቀን አስከ 400ሺህ ዳቦ እንዲሁም 420 ኩንታል የዳቦ ዱቄት የማምረት አቅም እንዳለው ተመላክቷል።
የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው እንዳሉት የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የልማት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚያከናውናቸው ሥራዎች ሀገራዊ ፋይዳቸው የጎላ ነው።
ጽህፈት ቤቱ የትምህርት ተደራሽነትን ለማረጋጋጥ የሚያግዙ 25 ትምህርት ቤቶችን በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በመገንባት ላይ መሆኑንና ከእነዚሁ ውስጥ 5ቱ በአማራ ክልል መገንባታቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል።
ዛሬ የተመረቀውን ጨምሮ በሀገሪቱ 12 የዳቦ እና የዱቄት ፋብሪካዎች በጽህፈት ቤቱ አማካኝነት እየተገነቡ መሆኑ የገለጹት አቶ አገኘሁ፣ ፋብሪካዎቹ ሀገራዊ ምሳሌነታቸው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
“ፋብሪካው በከተማው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ዳቦ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ የሚያስችል ነው” ያሉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩህ አቡሃይ ናቸው።
አቶ ባዩህ እንዳሉት ፋብሪካው ከ160 በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ቋሚና ጊዚያዊ የሥራ እድል ፈጥሯል።
ከተማ አስተዳደሩ ለግንባታ የሚውል 11ሺህ 500 ካሬ ሜትር ቦታ በመስጠት የልማት ፕሮጀክቱ እውን እንዲሆን ድጋፍ ማድረጉንም ጠቁመዋል።
በፋብሪካው የምረቃ ስነ-ስርአት ላይ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን ጨምሮ የአማራ ክልልና የጎንደር ከተማ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።